Überlegungen zu Renzels Zukunft

Politik und Verwaltung suchen nach Wegen, den Charakter des einstigen Bauerndorfs zu erhalten / Geplant ist ein Ideen-Workshop

von Claudia Ellersiek

18. November 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Politik und Verwaltung in Quickborn wollen sich in naher Zukunft verstärkt mit der Entwicklung des Ortsteils Renzel beschäftigen. Dahinter steht offenbar die Sorge, das einstige Bauerndorf könnte in Folge des Hofsterbens in den Fokus von Investoren rücken, falls die Stadt nicht rechtzeitig gegensteuert.

Wenn Rudolf Timm (kleines Foto) durch „sein“ Renzel fährt, sieht er, was andere nicht sehen. Und das ist keineswegs idyllisch. „Viele Bauernhäusern verfallen oder dämmern vor sich hin. Die Mauern frieren kaputt und sacken weg, und es fehlt den Besitzers das Geld, zu sanieren und zu reparieren“, sagt der Vorsitzende des Dorfvereins Renzel. Er habe sich oft in der Vergangenheit die Frage gestellt, wie der Ortsteil wohl in 20 Jahren aussehen werde.

Timm teilt die Sorge, der dörfliche Charakter und damit der einzigartige Charme könnten verloren gehen. Und deshalb freut er sich über die Initiative der Verwaltung, der die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt jetzt mehrheitlich folgten.

„Noch um 1950 hatten wir hier gut 20 Bauernhöfe und eine Schäferei“, erinnert er sich. Heute gibt es nur noch einen Vollerwerbshof, und auch die Schäferei existiert schon lange nicht mehr. Erst traf es die kleinen Höfe, dann waren die Schwergewichte in der Branche dran. „Früher gab es in Renzel kaum Einzelhäuser. Das ging erst los, als die ersten Höfe aufgegeben und die Ländereien verkauft wurden“, so Timm. Mit dem Angebot an Grund und Boden kamen die Bauherren. Für den Vorsitzenden des Dorfvereins geht das durchaus in Ordnung, aber auch er stellt sich die Frage, wie lange so eine Entwicklung weitergehen kann, bevor der dörfliche Charakter darunter leidet.

Nun soll nach Antworten gesucht werden, die sich die Verwaltung unter anderem von den Bewohnern erhofft. Die Idee ist ein moderiertes Perspektivgespräch, wie es in schönem Amtsdeutsch heißt. Gemeint ist eine Art abendlicher Workshop, in dem alle, die sich für das Thema interessieren, ihre Vorstellungen für die Zukunft des Ortsteils einbringen können. Dabei geht es unter anderem um eine Perspektive für die ehemaligen Hofstellen, etwa durch eine verträgliche und wirtschaftlich sinnvolle Nachnutzung.

Für Timm ein richtiger Ansatz. Es gebe ja in Schleswig-Holstein schon die Initiative Neues Leben auf alten Höfen. Etwas Ähnliches könne er sich auch für Quickborn vorstellen, sagte er. „Das geht allerdings nicht ohne die Hofbesitzer. Wir können ihnen nicht einfach etwas überstülpen.“ Auch hier soll der Workshop Klarheit bringen.

Verfechter dieser Vorgehensweise ist der Christdemokrat Robert Hüneburg. Schon jetzt habe sich der Charakter des Dorfes dramatisch verändert, sagte er während der Beratungen im zuständigen Fachausschuss. „Wir brauchen ein Konzept, damit wir einzelne Stilblüten und Fehlentwicklungen verhindern können“, sagte er.

Einen Termin für den Workshop gibt es noch nicht. Wahrscheinlich ist, dass die Stadt damit nicht lange warten wird. Sollte nämlich dem Antrag auf Vollmitgliedschaft in der Aktiv-Region Holsteiner Auenland stattgegeben werden, könnten für Projekte wie die Nachnutzung alter Höfe unter Umständen Zuschüsse eingeworben werden. Voraussetzung dafür ist ein stimmiges Konzept.