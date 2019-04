TuS macht 21 000 Euro Miese

Delegiertenversammlung stimmt Beitragserhöhung zum 1. Juni zu, um Liquidität zu sichern / Nebenkosten für Strom und und Gas gestiegen

von shz.de

29. April 2019, 16:00 Uhr

QUICKBORN | Die Delegiertenversammlung des Turn- und Sportvereins (TuS) Holstein Quickborn stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Ehrungen der sportlichen Leistungen seiner aktiven Mitglieder. Insgesamt wurden 60 Sportler für 33 erste, fünf zweite sowie acht dritte Plätze von TuS-Präsident Jürgen Sohn ausgezeichnet.

Die größten Erfolge erzielten Luzie Grutke mit einer Silber-Medaille bei den Europameisterschaften im JuJutsu „Fighting U18“. Maximilian Lüth gewann in derselben Disziplin Bronze. Im Tischtennis gab es bei den Jugendlichen gleich vier Kreismeister, zwei im Doppel und zweimal Einzel. Auch die Basketball-Abteilung hat einen Kreismeister mehr in ihren Reihen: die 1. Herren mit ihrem Trainer Thorsten Klatt siegte in der Liga. Die zwei E-Jugend-Mannschaften im Handball holten in ihren Staffeln jeweils einen zweiten Platz.

Außer den sportlichen Erfolgen standen turnusmäßige Wahlen auf der Tagesordnung. Der zweite Vorsitzende Hartmut Leutner sowie Beisitzerin Maren Achatz wurden durch Wiederwahl in ihren Ämtern bestätigt. Horst Bockelmann und Jochen Flögel wurden zusätzlich in den Ehrenrat gewählt.

Kassenwart Manfred Kroener stellte den Jahresbericht 2018 vor, der mit einem negativen Geschäftsergebnis von 21 819 Euro abschloss. Ein Jahr zuvor hatte der TuS noch einen Gewinn von 2095 Euro erwirtschaftet. Kroener führte gestiegene Nebenkosten für Strom, Gas und Wartung, einen Mehraufwand bei den Mitarbeiterkosten sowie rückläufige Spenden als Gründe für das Defizit an. Für die unmittelbare Liquidität sowie mittelfristige Zukunftssicherung des Vereins beantragte der Vorstand eine Erhöhung der monatlichen Beiträge zum 1. Juni 2019, die von den Delegierten mehrheitlich verabschiedet wurde. Der Beitrag für Erwachsene steigt um 3 Euro auf 15 Euro pro Monat. Jugendliche zahlen zukünftig 1,50 Euro mehr, also 9 Euro pro Monat. Der Familienbeitrag steigt um 3,50 Euro auf 26 Euro. Passive Mitglieder zahlen zukünftig 8 statt 6 Euro.