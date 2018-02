Jahreshauptversammlung : TuS-Hasloh-Chef im Amt bestätigt

Helmut Krumwiede initiiert Spendenaktion für neuen Kunstrasenplatz und bekommt die ersten 20 Euro vom Bürgermeister.

von Natascha Thölen

27. Februar 2018, 12:30 Uhr

Während der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportvereins (TuS) Hasloh wandte sich Sportwart Helmut Krumwiede mit den Worten: „Ich hab da noch einen Traum!“, an die Mitglieder. Ihm falle oft auf, dass die Sportplätze witterungsbedingt gesperrt seien und zwar nicht nur im Winter, sondern auch während des übrigen Jahres wegen vieler starker Regenfälle. Der Sportwart wünscht sich daher für die Gemeinde einen Kunstrasenplatz.

Im vergangenen Jahr hatte Krumwiede während der Jahreshauptversammlung den Aufruf für eine Spendenaktion zur Finanzierung von Karatetrainingsmatten gestartet. 2900 Euro kamen dadurch zusammen, so dass die Anschaffung bereits im Sommer 2017 erfolgen konnte. „Ein Kunstrasenplatz bedeutet zwar einen sehr viel höheren finanziellen Aufwand, aber wenn man gar nicht erst anfängt, kommt man nie ans Ziel“, sagte Krumwiede.

Unterstützung vom Bürgermeister

Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) schien nicht abgeneigt von der Idee. Zumindest legte er einen Grundstein für eine Spendenaktion, in dem er dem Sportwart am Ende der Versammlung den ersten 20-Euro-Schein in die Hand drückte.

Auch Fußballspartenleiter Andreas Fuy ging in seinem Bericht auf die Wetterproblematik und damit verbundene Platzsperre ein. Das sei auch ein Grund dafür, dass es immer schwieriger werde, gute Spieler für die erste Herrenmannschaft nach Hasloh zu holen. Die A-Jugend stehe zurzeit sehr gut da, verliere jedoch altersbedingt in diesem Jahr einige Spieler an die 1. Herren. Schließlich werde dringend ein Schiedsrichterobmann gebraucht, um das Fortbestehen der Fußballsparte dauerhaft zu sichern.

Vielen sportliche Erfolge

Aus der Badmintonabteilung berichtete Spartenleiter Andreas Glißmann von vielen sportlichen Erfolgen und wachsendem Interesse bei den Kindern und Jugendlichen. Besonders freute er sich, dass er für den Verein mit Herberto Werner einen neuen Trainer gewinnen konnte, was heutzutage im Badmintonsport eher eine Seltenheit sei. Auch die Karatesparte ist, was Trainer angeht, gut aufgestellt und erfreut sich nicht zuletzt daher eines großen Zuspruches. Von den 110 Karatekas sind 73 Kinder und Jugendliche. Nach dem großen Erfolg ihres ersten Nachwuchsturniers im vergangenen Jahr mit 80 Teilnehmern aus elf norddeutschen Vereinen richtet die Sparte am 28. April ihre zweite Hasloher Meisterschaft aus. „Dabei kommen auch die neuen Trainingsmatten zum Einsatz“, berichtete Marina Tietze. Die Karatespartenleiterin und Nachwuchstrainerin war zuvor für ihr Engagement von Krumwiede zur Sportlerin des Jahres 2017 geehrt worden. Fast schon nebenbei wurden die Vorstandsposten neu besetzt. Vorsitzender Manfred Maier, Kassenwart Frank Herbert sowie Sportwart Krumwiede wurden wiedergewählt. Viel Applaus bestätigte sie in ihrer Arbeit.

Haslohs Bürgermeister Brummund sicherte dem Sportverein die weitere Unterstützung der Gemeinde zu und dankte den Verantwortlichen für ihre ehrenvolle Tätigkeit, wie er sich ausdrückte. Besonders aufgrund der hohen Anzahl an Kindern und Jugendlichen in dem Verein - etwa die Hälfte der 800 TuS-Mitglieder - sei es für die Gemeinde stets ein Ansporn, die Vereinsarbeit weiter zu unterstützen. Bei einer steigenden Einwohnerzahl von bereits mehr als 3600 äußerte Brummund den Wunsch, dass sich noch mehr Bürger im Verein engagieren. Eine Mitgliedschaft im TuS bedeute auch „Mitmachen im Dorf“. Nicht zuletzt aus dem Grund, dass sich neu zugezogene Bürger über die Angebote informieren können, schlug Maier einen Tag der offenen Tür anlässlich des in diesem Jahr bevorstehenden 90. Geburtstages des Vereins vor.