„Turniersieger ist die Sternenbrücke“

„Turniersieger ist immer die Sternenbrücke“, sagte ein zufriedener Uwe Bartram, der in der Lilli-Henoch-Halle am Wochenende zusammen mit seiner Frau Christine bereits zum zwölften Mal die beiden renommierten Benefiz-Turniere Quickborn-Hilft-Cup und Rewe-Cup organisierte. Alle teilnehmenden Mannschaften seien damit automatisch zweiter Sieger.

Gemeinsam mit ihrem Verein, dem 1. FC Quickborn, sowie der Unterstützung der Hilfsorganisation Quickborn Hilft haben sie im Laufe der Jahre über 40 000 Euro an Spendengeldern für das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg gesammelt. Am Wochenende des dritten Advents kam noch einmal eine stattliche Summe von 5793 Euro (vorläufige Zählung bei Redaktionsschluss) hinzu. Die Organisatoren hatten sich dafür mit ihrem gesamten Helferteam wieder allerlei einfallen lassen. Alle Beteiligten, angefangen bei den Mannschaften mit ihren Trainern, den Schiedsrichtern, den helfenden Spielereltern sowie den Besuchern unterstützen das Projekt.

Andreas Torn, Vorsitzender von Quickborn Hilft, hatte eine Spende in Höhe von fünf Euro pro geschossenem Tor zugesagt. Unternehmer aus Quickborn stockten den Betrag auf zehn Euro pro Tor auf. Die teilnehmenden Jugendmannschaften zahlten freiwillige Startgelder, zum Teil bis zu dreistelligen Beträgen. Die Schiedsrichter, die normalerweise in der Oberliga in Hamburg pfeifen, verzichteten auf ihre Aufwandsentschädigungen, und selbst die Sanitäter des Malteserdienstes spendeten ihren Verdienst. An beiden Tagen gab es jeweils 1000 nietenfreie Lose bei der Tombola mit begehrten Hauptgewinnen wie Fahrrad, Tablet und TV-Gerät. Am Sonnabend standen sich ab 11 Uhr die C-Jugend-Mannschaften des Gastgebers, dem 1. FC Quickborn, SC Sternschanze, SC Voran Ohe, Wedeler TSV, TSV Altenholz, Düneburgers FFC, Nordlichter Norderstedt, HEBC, Gut Heil Neumünster und Phönix Kisdorf gegenüber und lieferten sich viele interessante Spiele.

Am Sonntag wurde es ab 13 Uhr im gleichen Jahrgang U 15 durch die Teams mit Verbandsliga-Niveau noch hochkarätiger. Die Kicker kamen hier vom Eintracht Norderstedt, JFV A/O Heeslingen, JFV Calenberger Land, Niendorfer TSV, SG Probstei, VfB Lübeck, SG Borgfeld, FC Mecklenburg Schwerin, Treubund Lüneburg und wiederum dem 1. FC der Eulenstadt. An beiden Tagen wurden 220 Tore geschossen.

Vor dem Anpfiff zeigten die Organisatoren eine Präsentation mit Bildern aus dem Alltag des Kinderhospizes. Das Licht ging aus und es folgten Minuten völliger Stille in der Sporthalle. „Als Einstimmung holen wir die Leute ab“, erläuterte Bartram das Motiv. „Es ist eine faszinierende Atmosphäre. Es ist mucksmäuschenstill, auch alle Kinder sind leise und schauen sich gespannt die Fotos an“, stimmte Torn zu.

Das Kinderhospiz Sternenbrücke wurde 2003 eröffnet. Jedes Jahr am 1. Mai gibt es einen Tag der offenen Tür. Diesen besuchten Bartram und Sohn Moritz mit dessen damaliger F-Jugend-Mannschaft vom 1. FC vor Jahren. Sofort stand für die Nachwuchsfußballer fest, dass sie dafür kicken wollten. Der Startschuss fiel im Sommer 2006.