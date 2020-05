Trotz Corona: Stadt stellt Doppelhaushalt auf

von Claudia Ellersiek

21. Mai 2020, 16:48 Uhr

Quickborn | Bleibt es bei der am Dienstag im Quickborner Finanzausschuss gefällten Entscheidung, wird der nächste Haushalt der Stadt trotz einer möglicherweise zunehmend prekären wirtschaftlichen Lage für zwei Jahre aufgestellt. Damit ist die Forderung der FDP vom Tisch, angesichts der Corona-Pandemie für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren zu Einzelplänen zurückzukehren.

FDP-Fraktionschefin Annabell Krämer sprach vor den Mitgliedern des Ausschusses von „einer der größten Krisen in der Nachkriegsgeschichte“, die es ihrer Einschätzung nach nahezu unmöglich mache, die Entwicklung der Einnahmen über einen Zeitraum von einem Jahr hinaus einzuschätzen. „Wir wissen noch gar nicht, wie groß die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Einnahmen sein werden“, sagte sie.

Wie Krämer, so fürchtet auch die SPD Unwägbarkeiten bei der Kalkulation. Der Sozialdemokrat Dirk Rust sprach von einer „riesengroßen Planungsunsicherheit“, die durch die Corona-Pandemie noch verschärft werde. Er erinnerte an die möglichen Folgen der Integration der Quickborner Comdirect in die Commerzbank. Wenn die Direktbank, für die 2020 eines der erfolgreichsten Jahre in der noch jungen Unternehmensgeschichte werden könnte, Gewerbesteuern künftig in Frankfurt abführt, würde das für Quickborn einen Millionenverlust bedeuten (unsere Zeitung berichtete). Bereits vor der Sitzung des Finanzausschusses, die den Beginn einer schrittweisen Rückkehr zum normalen Politikbetrieb markierte, gab es aus dem Rathaus eindeutige Signale für die Beibehaltung der Doppelhaushalte. Sowohl Quickborns Kämmerin Sabine Dornis als auch Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) fürchten bei der Rückkehr zu Einzelplänen den zusätzlichen personellen Aufwand. „Nachtragshaushalt, Haushaltssperre und die Sperrung von mehreren Haushaltspositionen sind Mittel, mit deren Hilfe wir jederzeit auf die Bremse treten können, wenn sich Sachverhalte ändern“, sagte Köppl, der nach eigenen Angaben damit rechnet, dass in den kommenden Jahren ein engmaschigeres Finanz-Controlling nötig sein wird. „Wir werden vor dem Hintergrund der Krise viel schneller reagieren müssen als bisher.“ Das könne bedeuten, dass sich der Finanzausschuss quartalsweise mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Stadt ausein-andersetzen müsse.

Die Haushaltssperre indes ist für viele Politiker das letzte Mittel und nicht unumstritten. Krämer bezeichnete sie als „scharfes Schwert“, mit dem sich die Politik das Zepter des Handelns aus der Hand nehmen lasse.