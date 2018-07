Ansgarkirche : Treffpunkt für Mütter mit Babys in Ellerau

Künftig mehr Eltern-Kind-Gruppen in Ellerau

von Claudia Ellersiek

18. Juli 2018, 12:35 Uhr

Weil der Bedarf insbesondere unter Müttern nach einem regelmäßigen Austausch deutlich gestiegen ist, stellt Sozialpädagogin Carola Weitkamp die Eltern-Kind-Gruppen in der evangelischen Kirchengemeinde Ellerau neu auf. Das Angebot wird ausgeweitet, was auch junge Familien in Quickborn-Heide freuen dürfte.

„Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass sich bei uns Mütter begegnen, die gar nicht wussten, dass sie im selben Ort leben“, so Weitkamp. Dass sich hier Frauen mit ihrem Nachwuchs in einem geschützten Raum treffen, alle Themen angesprochen und diskutiert werden können, hat sich rumgesprochen. Bislang gab es eine Babygruppe für Kinder ab dem dritten Lebensmonat. Nun kommen zwei weitere hinzu. Dafür hat sich Weitkamp Verstärkung geholt und betreut die Gruppen zusammen mit Eyke Kenner. „Zukünftig ist es möglich, mit dem Baby zu kommen und zu bleiben, bis das Kind in den Kindergarten wechselt“, so Weitkamp.

Attraktiv werde das Angebot durch die Mischung. Erfahrene Mütter würden auf Neu-Mütter treffen, im engen Kontakt mit den Gruppenleiterinnen könnten offenen Fragen geklärt werden. „Es gibt einen echten Bedarf, und wir möchten gern etwas für die Menschen im Ort tun“, sagt Kenner. Die Eltern-Kind-Gruppen gibt es seit mindestens 20 Jahren in der Ansgarkirche. In kleinen Gruppen von bis zu acht Teilnehmern werden die Jahresfeste gefeiert, Finger- und Bewegungsspiele angeboten, Mitmachlieder gesungen. „Es ist schön für die Familien, wenn sie über uns einen Zugang zur Kirche bekommen“, sagt Kenner. Die Gruppen starten wieder am Freitag, 24. August. Anmeldungen sind unter Telefon (0 41 06) 7 32 84 möglich. Hier gibt es auch weitere Infos.