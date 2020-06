Trauer um Heimatforscher Bodo Schmidt

von Claudia Ellersiek

23. Juni 2020, 15:50 Uhr

Quickborn | Quickborn war die Stadt seiner Kindheit. Und für die hat er sich Zeit seines Lebens engagiert, vor allem im TuS Holstein Quickborn und in der Geschichtswerkstatt der Volkshochschule (VHS) Quickborn. Nun ist Bodo Schmidt im Alter von 82 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben.

Freunde und Weggefährten beschreiben Schmidt als einen herzensguten, hilfsbereiten und kommunikativen Menschen, der gut zuhören konnte und immer bereit war mit anzupacken. Von 1989 bis 1990 war er erst Vize-Chef des TuS, von 1991 bis 1993 dann schließlich Vorsitzender. In den letzten sechs Jahren engagierte er sich vor allem für die Geschichtswerkstatt. In einem kleinen Kreis von aktiven Heimatforschern, allen voran die Leiterin der Gruppe, Irene Lühdorff, verwendete er viel Zeit auf die Erforschung und Dokumentation der Quickborner Geschichte.

In dem kleinen Büro unter dem Dach im Haus Roseneck kümmerte er sich außerdem federführend darum, alte und empfindliche Dokumente einzuscannen, um zu verhindern, dass die teils unersetzlichen Originale durch den häufigen Gebrauch beschädigt werden.

Der Mann mit dem dichten weißblonden Haar und dem gewinnenden Lächeln wurde in Hamburg geboren, kam aber schon als Kind nach Quickborn und kannte die Stadt wie seine Westentasche. „Er konnte sich an unglaublich viele Einzelheiten von Menschen, Ereignissen und zum Beispiel Geschäften erinnern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er einer weitverzweigten Familie angehörte“, schrieb Lühdorff in einem auf der Homepage der Geschichtswerkstatt veröffentlichten Nachruf. Ihr erklärtes Ziel, eine Auszeichnung Schmidts durch die Stadt zum Tag des Ehrenamtes, hat sie nicht mehr erreicht. Die traditionell im Mai stattfindende Galaveranstaltung wurde coronabedingt abgesagt, die Namen der Kandidaten nicht bekanntgegeben.