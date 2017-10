Henstedt-Ulzburg : Totschlag im „Joy“: Tatverdächtiger ist gefasst

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

von Maximilian Matthies

erstellt am 17.Okt.2017 | 08:05 Uhr

Henstedt-Ulzburg/Konstanz | Nach übereinstimmenden Medienberichten ist eineinhalb Monate nach einer tödlichen Schlägerei in der Diskothek „Joy“ in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) der mutmaßliche Täter gefasst worden. Die Bundespolizei in Konstanz am Bodensee hat am Sonntagabend den gesuchten 22-Jährigen an der Schweizer Grenze festgenommen. Er soll Anfang September im „Joy“ einen Gleichaltrigen grundlos zu Boden geschlagen haben.

Nach dem Niederschlag wurde der am Boden liegende Mann durch einen weiteren Schlag letztlich tödlichen verletzt. Der aus Syrien stammende Mann starb am 7. September an seinen schweren Kopfverletzungen. Die Tage dazwischen hatte er im Koma gelegen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt veröffentlichte Fotos, die den mutmaßlichen Täter beim Verlassen der „Black Lounge“ in der Diskothek zeigten sowie ein Phantombild, welches nach Angaben einer Augenzeugin gefertigt wurde. Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.