Ehrenamt : Tolle Überraschung am Jugendtag

Verein Quickborn hilft erfüllt dem DLRG-Nachwuchs während seiner Hauptversammlung einen Herzenswunsch. Mit Walking Balls können die Kinder und Jugendlichen Balancefähigkeit und Geschicklichkeit im Wasser trainieren.

von Natascha Thölen

21. Februar 2018, 15:00 Uhr

Quickborn | Beim Jugendtag, der Jahreshauptversammlung der DLRG-Jugend, tauchte zur Überraschung der Anwesenden Andreas Torn, Vorsitzender des Vereins „Quickborn hilft“ auf. Kurz vor Ende der Sitzung überreichte er den völlig verblüfften Julia Marie Tietz und Melanie Günther einen Gutschein über zwei neue Walking Balls. Tietz hatte als Vorsitzende durch die Versammlung geführt, in der kurz zuvor Günther zu ihrer Nachfolgerin gewählt wurde.

Die beiden jungen Frauen konnten das großzügige Geschenk von Torn kaum fassen. Die DLRG-Jugend hatte im September mit Hilfe von Spenden bereits drei der Walking Balls gekauft und diese anlässlich des beliebten Quickborner Eulenmarktes im Freibad eingeweiht. Es war ein großer Erfolg. Über mehrere Stunden gab es lange Schlangen am Becken. Viele Kinder hatten einen Mordsspaß daran, ihre Balancefähigkeit und Geschicklichkeit in den Riesenluftballons im Wasser auszuprobieren. Das ging bereits aus dem Jahresbericht hervor, den Günther präsentierte. Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs ihrer Investition überlegten die Jugendlichen bereits, ob sie einen weiteren dieser Fun-Bälle anschaffen sollten, als ihnen Torn zuvor kam.

An neuen Veranstaltungen für 2018 planen die jungen Leute ein Ostereiersuchen für die Ein- bis Sechsjährigen sowie einen „Nikolausi“, um speziell die Kleinsten anzusprechen. Schließlich bestehe die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in der DLRG schon ab der Geburt. Bürgervorsteher Henning Meyn (CDU) überbrachte die Grüße der Stadt Quickborn und würdigte die Arbeit der gesamten DLRG sowie insbesondere die der Jugendgruppe. Auch im Zeitalter der Smartphones gebe es noch keine Schwimmlern-App, sagte Meyn. „Das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Bewegung an der frischen Luft, die Ausbildung im Schwimmen und der Bereich der Lebensrettung werden von der Politik der Eulenstadt in hohem Maße geschätzt.“ Ohne die Beteiligung der DLRG könne das Freibad beispielweise gar nicht betrieben werden, erläuterte der Bürgervorsteher.

Unter den Gästen der Versammlung war außerdem Quickborns Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse. Sie bot der DLRG-Jugend ihre Hilfe und die Ausbildungsmöglichkeiten sowie das Ferienprogramm der Stadtjugendpflege als Ergänzung zu den eigenen Weiterbildungen an. Schließlich suche sie im Auftrag der Politiker Quickborns den Dialog zu den Nachwuchsrettern, um das Schwimmen in der Bevölkerung und speziell bei Kindern und Jugendlichen noch attraktiver zu gestalten.

So ganz nebenbei standen Neuwahlen des gesamten Vorstandes auf der Tagesordnung. Tietz führte in erfrischender Weise durch den Wahlmarathon. Nur zwei der zu vergebenen elf Ämter wurden vorläufig noch nicht besetzt. Für den Stellvertreter sowie den zweiten Stellvertreter für die Kindergruppenarbeit stehen Jan Wernstein und Anna-Lena Pergande aber bereits in den Startlöchern. Bis zu ihren in Kürze anstehenden Geburtstagen bleibt ausreichend Zeit, sie schon mal in ihre zukünftigen Ämter eingearbeitet. Das passive Wahlrecht erlangen die Jugendlichen bei der DLRG mit 15 Jahren, das aktive können sie bereits ab einem Alter von zehn Jahren ausüben.