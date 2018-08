Quickborn : Tödlicher Unfall in Quickborn

In Quickborn-Heide sind heute Morgen ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. Der Pkw-Fahrer starb noch am Unfallort.

von Janina Schmidt

02. August 2018, 09:59 Uhr

Quickborn | Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich heute auf der Friedrichsgaber Straße, kurz vor der Kreuzung Alter Friedrich aus Richtung Norderstedt kommend, in Quickborn-Heide ereignet. Ein Pkw und ein Lkw kollidierten in den frühen Morgenstunden, der Notruf ging bei der Quickborner Feuerwehr um 5.02 Uhr ein. Während der Führer des Lkw unverletzt blieb und vor Ort versorgt wurde, starb der Fahrer des Pkw noch an der Unfallstelle. Der Führer eines Busses, der hinter dem Lkw fuhr, wurde Zeuge des Unfalls und erlitt einen Schock. Dies teilte ein Sprecher der Feuerwehr noch am Unfallort unserer Zeitung mit. Die Polizei bestätigte dies, konnte bislang aber noch keine weiteren Angaben zum Unfallopfer und zur Ursache machen. Die Feuerwehr Quickborn war mit 30 Kameraden vor Ort.