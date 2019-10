Teddys großer Auftritt im Ellerauer Heimatmuseum

Heimatmuseum in Ellerau zeigt am 2. November 120 Sammlerstücke aus Privatbesitz / Ältestes Exponat ist annähernd 100 Jahre alt

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Ellerau | Dem Teddy von Lilli Heuser ist anzusehen, dass er geliebt wurde, ihn viele Hände im Laufe seines fast 100 Jahre andauernden Lebens gestreichelt und liebkost haben. Heuser hat ihn schon von ihrer Mutter geerbt und wird ihn vielleicht eines Tages an ihre Tochter weitergeben. Bis es soweit ist, wird dem Kuscheltier noch eine besondere Ehre zuteil. Es ist das älteste und damit bedeutsamste Exponat, das die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ellerauer Heimatmuseums während der nächsten Sonderausstellung zeigen.

Es gibt wohl nur wenige Menschen, die keinen Teddybären haben oder hatten. Die kuschelige Nachbildung eines Bären kam vor annähernd 120 Jahren auf den Markt und diente damals ausschließlich als Spielzeug. Heute sind die flauschigen Gesellen mit den Knopfaugen längst begehrte Sammlerstücke. Die Marke bestimmt den Wert. Vielfach gibt es Sammler, die sich an ihren Tieren im Privaten freuen oder für Ausstellungen im öffentlichen Bereich zur Verfügung stellen. So eine Zusammenstellung an unterschiedlichsten alten und neuen Bären einer privaten Sammlerin haben die fleißigen Mitglieder des Heimatmuseums jetzt zu einer Sonderausstellung in ihren Räumen aufgebaut. Zu sehen sind Teddys ganz unterschiedlichen Alters.

Die Frage, warum dieses Kuscheltier eigentlich Teddy heißt, beantwortete die stellvertretende Vorsitzende, Sonja Rudolph: „Der Ursprungsbär stammt von der deutschen Spielzeugherstellerfamilie Steiff. Im Jahr 1902 entwickelte Richard Steiff den ersten Plüschbären mit beweglichen Armen und Beinen, Dieser Bär landete 1903 in den USA und wurde als Dekoration für den Geburtstagstisch von Präsident Theodore (Teddy) Roosevelts Tochter gekauft. Der Bär hat ihr so gut gefallen, dass sie ihn nach ihrem Vater Teddy benannte.“

Um die gut 120 verschiedenen Teddybären abwechslungsreich und damit interessant zu präsentieren, dienen vorhandene Exponate als Kulisse. Einige sitzen in alten Puppenwagen, andere in einem Kaufmannsladen, einer hängt im Baum und wieder andere stehen an einem Puppenherd. Die vielen, in allen Brauntönen und unterschiedlichen Größen vorhandenen Kuscheltiere laden zum genauen Betrachten und Entdecken von Besonderheiten ein.

Die Sonderausstellung wird am Sonnabend, 2. November, um 14.30 im Heimatmuseum, Højerweg 2, eröffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind immer willkommen. Auf gut 400 Quadratmetern Fläche können Besucher neben der Sonderausstellung fast 3000 Exponate aus der Geschichte Schleswig-Holsteins sehen. Viele Stücke sind Schenkungen oder Leihgaben von Bürgern aus Ellerau und der Umgebung, die von den Ehrenamtlichen liebevoll gepflegt und interessant präsentiert werden. Das Museum ist immer am zweiten Sonnabend im Monat, jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am 1. Adventssonntag, 1. Dezember, findet parallel zur Sonderausstellung die traditionelle Adventsfeier im Museum statt. Der Schulchor singt und es gibt Kaffee, Punsch und Kuchen. Die Helfer freuen sich über viele interessierte Besucher zu beiden Terminen.