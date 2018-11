Technik für mehr Transparenz

Bönningstedter Ausschuss für Bauwesen und Umweltschutz stimmt für multimediale Ausstattung / 10 000 Euro werden investiert

30. November 2018, 16:00 Uhr

Die Bönningstedter Politiker wollen ihre Sitzungen künftig transparenter gestalten. Das soll mit Hilfe einer neuen multimedialen Ausstattung im Kulturzentrum ermöglicht werden. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz haben die Mitglieder einstimmig dafür gestimmt.

Nachdem die Gemeindevertreter bereits vor knapp einem Jahr die Beschlusskompetenz an den Ausschuss erteilt hat, lag während der Sitzung ein Konzept mit den geplanten Einzelkomponenten vor. 10 000 Euro werden im Haushalt 2019 für die Maßnahme eingestellt. Das Konzept beinhaltet eine elektrische Leinwand sowie einen Multimediaprojektor. Damit sollen künftig die Tagesordnungen sowie die Beschlussvorlagen an den Wand projiziert werden. „Es ist das, was wir alle wollen. Wir erzeugen dadurch mehr Transparenz und die Besucher können den Sitzungen besser folgen“, hob Ausschussvorsitzender Björn Kass (CDU) während der Sitzung hervor. Des Weiteren sind Tisch-Mikrofone geplant. „Das halte ich für sehr sinnvoll. Jede Fraktion sollte ein Mikrofon bekommen und dann noch für die Gäste eins“, sagte Kass.

Auch André von Appen (CDU) sah einen Mehrwert in der neuen Ausstattung. „Es ist im Sinne der Gemeinde, dass wir die Dinge, die wir besprechen, besser darstellen können“, argumentierte er. Das Konzept sei absolut tragbar.

Den ersten Grundstein des Konzepts soll die Festlegung des Umfangs der zu beschaffenden Medientechnik bilden. Noch nicht ausgearbeitet sind die Nutzungsbedingungen und der Zugang zu technischen Komponenten. Das soll laut Verwaltung noch folgen.

Grundsätzlich stimmten auch die beiden anderen Fraktionen der Gemeinde zu. Die BWG-Fraktion regte dennoch an, sich in Zukunft Gedanken über die Diebstahlsicherheit zu machen. Geplant sei zwar ein abschließbarer Schrank, doch wie genau dieser aussehen wird und wie die Nutzung geklärt wird, sei noch ungewiss. Des Weiteren fehle es an einem klaren Konzept. „Momentan haben wir eine Auflistung der Gegenstände, die gekauft werden sollen. Wo und wie diese jedoch eingesetzt werden, ist noch vollkommen unklar“, bekräftigte Helmut Fredrich (BWG).