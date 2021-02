Drei Frauen bestohlen : Taschendiebe schlagen in Norderstedt zu – die Polizei warnt

Den Geschädigten wurde jeweils Bargeld geklaut. In einem Fall wurde mit der EC-Karte sogar Geld abgehoben.

Norderstedt | In Norderstedt waren wieder Taschendiebe unterwegs. Wie Polizeipressesprecher Kai Hädicke-Schories am Freitag (5. Februar) mitteilte, haben der oder die Täter sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag (2. und 4. Februar) insgesamt drei Mal zugeschlagen. ...

