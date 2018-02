Tanzen bis in den frühen Morgen

320 Gäste vergnügen sich ausgelassen auf der Oldie-Party des SV Rugenbergen in der Turnhalle der Grundschule

Beim SV Rugenbergen gilt bereits seit 22 Jahren immer Anfang Februar der Leitsatz „Feste feiern, wie sie fallen“. So hatte der Sportverein am Wochenende wieder zu seiner beliebten Oldie-Party in die Turnhalle der Bönningstedter Grundschule eingeladen – und die Organisatoren wurden nicht enttäuscht: „320 Gäste, wir sind ausverkauft“, bilanzierten Vereinschef Rolf Lammert und Geschäftsführerin Anja Saathoff. Alle Karten wurden bereits im Vorverkauf ausgegeben.

Und so nahm sie ihren Lauf, die Oldie-Fete, die keinesfalls nur die älteren Semester anzog. Auch die Jugend mischte sich zu späterer Stunde unter die Gäste. Diese fühlten sich bei den beiden Diskjockeys Andy Käding und Sven Groth, die auf dieser Veranstaltung bereits zum zehnten Mal den richtigen Mix präsentierten, gut aufgehoben.

Ob Musik aus den 1970ern, bis 1990ern oder aktuellen Hits: Bereits eine Stunde nach Veranstaltungsbeginn war die Tanzfläche gefüllt. Und die sollte sich bis in die frühen Morgenstunden auch nicht mehr leeren.

Kein Wunder also, dass das Tresen-Team alle Hände voll zu tun hatte, um die Gäste mit kühlen Drinks zu versorgen. Derweil boten Susanne Heggblum, Mirco Hartmann, Maite Dorado und Guido Hartmann herzhafte Laugen-Brezel, belegte Brote und Käsespieße an. „Wir bedanken uns bei allen Helfern aus dem Verein sowie der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Unterstützung. Alle Überschüsse aus der Veranstaltung kommen unserer Vereinsarbeit zugute“, sagte Lammert abschließend zur gelungenen Sause.