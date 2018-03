SVR verliert über 100 Mitglieder 2017

Rückgang besonders in Karate, Badminton und Fußball

von shz.de

21. März 2018, 16:00 Uhr

Die Jahreshauptversammlung des Sportvereins Rugenbergen (SVR) in Bönningstedt hatte einige Überraschungen parat: Der Bericht des Vorsitzenden Rolf Lammert war gleichzeitig auch sein letzter. „Ich werde nicht mehr für den Vorsitz des Vereins kandidieren“, verkündete er vor überraschten Sportlern. Grund für diese Entscheidung sei seine Tätigkeit als Gemeindevertreter. „Es wird immer schwieriger, das zu trennen. Ich bin in Abstimmungen, die den SVR betreffen, befangen und darf nicht mitstimmen“, erklärte Lammert seine Entscheidung. Er möchte sich nun auf die Kommunalwahl konzentrieren. „Beides passt einfach nicht zusammen“. Dem Sportverein bleibt er als Mitglied dennoch erhalten: „Ich bin und bleibe mit Leib und Seele im SVR.“ Zum Dank für seine zweijährige Arbeit als Vorsitzender wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Sein Nachfolger wurde am selben Abend gewählt. Andreas Lätsch übernimmt den Posten. „Ich bedauere es sehr, dass du diesen Schritt gegangen bist“, sagte Lätsch zu Lammert. Er thematisierte während seiner ersten Ansprache als Vorsitzender das Projekt Kunstrasenplatz (unsere Zeitung berichtete). „Seit fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns damit und werden von der Politik ständig vertröstet“, bekräftige er. Entweder gebe es ein „ja“ für den Kunstrasenplatz, oder der Fußball könne so, wie er momentan ist, nicht mehr erhalten bleiben. Eines versprach Lätsch: „Bis zu der Kommunalwahl im Mai warten wir und dann greifen wir noch einmal voll an.“

Wenig erfreulich sind laut Lammert außerdem die Mitgliederzahlen. Der aktuelle Stand liegt bei 1172. „Wir haben über 100 Mitglieder im vergangenen Jahr verloren“, bilanzierte Lammert. Besonders die Sparten Karate, Badminton-Jugend sowie Fußball-Herren verzeichnen einen Rückgang. „Es ist wichtig, dass alle Sparten weiter Werbung für den Verein machen. Jeder Verlust schmerzt uns sehr“, betonte Lammert.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung: Die Brüder Otto und Hermann Bunge wurden für 70 Jahre treue Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet. Beide zählen zu Wiedergründungsmitgliedern des Vereins im Jahr 1948. „Das Besondere an den Brüdern ist, dass sie bis heute noch rege am Leben und Treiben des Vereins teilnehmen“, lobte Lammert. Für 25-jährige Vereinstreue wurden außerdem Renate Ringle, Svenja Grau, Katja Hamer, Bernhard Tietze und Karan Paul geehrt. Auch das Fußball Team, das für die Organisation des Sommercamps zuständig ist, erhielt ein dickes Dankeschön für den Einsatz. Nachdem die beiden Rhönrad-Stars Yana Knapp und Marcel Schawo sich etwas aus dem Sport zurückgezogen haben, setzt der SVR nun große Hoffnung in Hannah Plewa. Sie belegte im vergangenen Jahr den zweiten Platz bei den Deutschen und auch Norddeutschen Meisterschaften.