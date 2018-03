Straßenbau vorläufig auf Eis gelegt

Stadt hält Gebührenbescheide zunächst zurück

von Claudia Ellersiek

28. März 2018, 16:55 Uhr

Wenige Wochen vor der Kommunalwahl hat sich der Ton in der Quickborner Ratsversammlung noch einmal deutlich verschärft. Am Montag kam es in der Frage der Straßenausbaubeiträge zu einem überraschend heftigen Schlagabtausch, obwohl doch eigentlich schon alle Argumente ausgetauscht worden waren. Am Ende blieb es bei der Entscheidung des Hauptausschusses: Es werden zunächst keine Gebührenbescheide verschickt, aber auch alle geplanten Sanierungsmaßnahmen für die maroden Straßen in Quickborn ausgesetzt.

Die Regelung, die auf einen gemeinsamen Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zurückgeht, wird zumindest so lange gelten, bis feststeht, wie viel Geld das Land zukünftig an die Stadt überweist. Dabei geht es um Sonderzahlungen für Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von voraussichtlich 251 000 Euro für drei Jahre ebenso wie Zahlungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs, der neu geregelt werden soll. Das kann allerdings noch dauern: Das Land hat die Restrukturierung erst für die kommenden Jahre angekündigt.

Was die Grundstücksbesitzer vermutlich freut, könnte für Auto- und Radfahrer ein Desaster werden, denn damit liegen auch alle Sanierungsmaßnahmen auf Eis. Für die Opposition ist die Entscheidung denn auch nicht nachvollziehbar. FDP-Fraktionsvorsitzende Annabell Krämer warf der CDU vor, sie sorge mit dem Antrag für Stillstand in Quickborn. „Hier verrottet alles, und Sie wollen keine Grundsanierung mehr vornehmen“, sagte sie. Auch SPD-Fraktionschefin Astrid Huemke befürchtet einen Sanierungsstau und warb ebenso wie ihr Parteifreund Karl-Heinz Marrek dafür, die Landesmittel für Infrastrukturmaßnahmen unverzüglich in den Straßenbau zu stecken. Dazu wird es nun allerdings nicht kommen.

Gut so, meinen die Grünen. Deren Fraktionsvorsitzender Heinrich Kut appellierte an die Parteien, vor einer Entscheidung über die endgültige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge die wirtschaftliche Lage der Stadt zu bewerten. Der Forderung schloss sich auch Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) an. Vor dem Hintergrund der ausstehenden Gewerbesteuerrückzahlung mahnte er eine Entscheidung auf der Grundlage der Einnahmen und Ausgaben der Stadt an und keinesfalls „losgelöst von der Haushaltssituation“.

Die wirklich gute Nachricht für betroffene Grundstücksbesitzer: Die Ratsfraktionen können sich mittelfristig auf jeden Fall eine Senkung der Beiträge vorstellen.