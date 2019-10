Sterbendes Reh wie Müll entsorgt

Polizei sucht Hundebesitzer, dessen Tier die Ricke in Quickborn schwer verletzte / Jäger suchen verzweifelt nach den Kitzen

Avatar_shz von Caroline Hofmann

14. Oktober 2019, 16:30 Uhr

Quickborn | Tobias Schröder und Wolfgang Plötz stehen immer noch fassungslos am Straßenrand im Quickborner Holmmoorweg. Die beiden Jäger stehen an der Stelle, an der sie vor einer Woche eine Ricke, ein weibliches Reh, tot gefunden haben. „Leider war es kein Verkehrsunfall“, fasst Schröder zusammen. Nein, es war auch kein Wolf, der dem Tier Verletzungen am Sprunggelenk, an der Rückenlinie, im Bereich des Kehlkopfes und der Zunge zufügte. Schröder ist sich sicher, dass es ein freilaufender Hund gewesen sein muss. Seine Vermutung wird durch das tierärztliche Gutachten bestätigt. „Dieses Verletzungs- muster gibt sehr deutliche Hinweise auf die Todesursache Hundebiss“, heißt es in der Bescheinigung des Tierarztes.

Nachdem ein Spaziergänger das tote Tier gemeldet hat, begibt sich Schröder am frühen Mittwochmorgen unverzüglich zur Unfallstelle. Zu diesem Zeitpunkt sei die etwa vier- oder fünfjährige Ricke maximal zwei Stunden tot gewesen. Der Fundort mag dafür sprechen, dass es ein Autounfall war, doch Schröder ist sich von Anfang an sicher, dass etwas anderes geschehen sein muss. „Das Reh lag auf dem Gras, das noch mit Morgentau bedeckt war. Es gab keinerlei Kampf- oder Blutspuren. Jemand muss das Tier hier abgelegt haben“, fasst er seine Vermutung zusammen. Direkt gegenüber der Fundstelle befindet sich ein Waldstück, in dem Schröder immer wieder Hundebesitzer beobachtet, die ihre Vierbeiner frei laufen lassen. Fälle wie diesen kennt der Jagdpächter bereits. Das Traurige: „Viele Leute haben einfach nicht die Courage, den Vorfall zu melden, um das Leid der Tiere zu beenden, weil sie die Konsequenzen fürchten“, sagt Schröder. Für ihn sei es bereits der zweite Hunderiss eines Rehs in diesem Jahr. Jährlich gebe durchschnittlich fünf Vorfälle zwischen Hunden und Rehen.

Für Schröder hat der Tod der Ricke auch ganz persönlich Folgen. Jeden Tag streift der Jagdpächter von früh bis spät durch sein rund 455 Hektar großes Revier im Bereich des Holmmoors. Jeden Tag sucht er die Rehkitze, die ohne ihre Mutter „jämmerlich verenden werden“. Er schätzt, dass die Ricke ein bis zwei Kitze hatte. Und jeden Tag schwindet seine Hoffnung auf ein zumindest versöhnliches Ende mehr. Schröder versucht, realistisch zu bleiben. „Die Suche dient dem Gewissen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die Kitze noch lebend finden“, sagt er, und es fällt ihm sichtlich schwer, den Gedanken zu akzeptieren. Mit Hilfe eines ausgebildeten Suchhundes sei die Fundstelle bereits abgesucht worden. „Er hat nichts in der Umgebung gerochen. Er hätte die Kitze riechen können“, sagt Schröder, der große Erwartungen in den ausgebildeten Vierbeiner gesetzt hat.

Die Suche nach den Rehkitzen ist aufwändig. Morgens um 5.30 Uhr beginnt für Schröder sein Streifzug durch das Holmmoor. „Ich versuche, die Kitze mit Hilfe eines speziellen Lockgerätes aus der Deckung zu holen. Zu mir würden sie eh nicht laufen, da sie mich riechen würden“, so Schröder. Doch es wäre für ihn schon hilfreich zu wissen, in welchem Bereich sich die jungen Tiere aufhalten. Auch Plötz schaut zur Zeit besonders wachsam nach Rehkitzen. „Wild kennt am Ende keine Grenzen“, so Plötz. Er erklärt weiter, dass die Kitze nicht von anderen Ricken adoptiert werden. „Sie sind geruchsabhängig. Und die Kitze können sich nicht selbst ernähren“, erläutert der Jäger. Sollten die jungen Tiere wider Erwarten gefunden werden, würden sie in einer Auffangstation aufgepäppelt werden.

Auch Plötz geht der Vorfall nah. Zu gut kennt er Situationen, in denen Rehe unter einem Auto liegen und vor Schmerzen schreien. „Ich kann Tiere töten, aber nicht unter diesen Voraussetzungen“, betont er. Schröder und Plötz wundert der Vorfall nicht. Immer wieder sehen sie in ihren Revieren Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner ohne Leine laufen lassen. „Es passiert häufig, dass die Rehe von freilaufenden Hunden totgebissen werden“, sagt Schröder und Plötz ergänzt: „Außerdem hetzen die Hunde die Rehe auf. Sie werden aus ihren Bereichen verjagt und rennen auf die Straßen.“ Das sei nun einmal das natürliche Verhalten der Fluchttiere.

Doch nicht nur für Rehe kann der Freilauf der Hunde zu einer Gefahr werden. „Wir haben viele invasive Arten in Quickborn. Unter anderem den Marderhund. Krankheiten können übertragen werden“, schildert Plötz. Beide weisen Hundebesitzer in ihren Revieren freundlich auf die Gefahren hin. Viele würden Einsicht zeigen, „aber einige sehen überhaupt nicht ein, warum sie ihren Hund anleinen sollten“, so Plötz. Auch Beleidigungen und Anfeindungen müssten sie teilweise über sich ergehen lassen. Dabei wollten sie die Tiere schützen.

Spaziergänger, die im Holmmoor vereinsamte Rehkitze sehen, können dies bei der Quickborner Polizei melden. Der Fall läuft unter dem Aktenzeichen 644368/2019.