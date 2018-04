Startschuss für Ladestationen

Ellerauer Bau- und Planungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, das Angebot der Quickborner Stadtwerke anzunehmen

von shz.de

19. April 2018, 16:49 Uhr

Die Gemeinde Ellerau möchte mit dem Trend gehen und setzt auf Elektro-Mobilität. Wie berichtet, entschied sich der Bau- und Planungsausschuss im Februar für die Einrichtung von mindestens zwei Ladestationen. Mit sieben Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen wurde während der jüngsten Sitzung nun ein Beschlussvorschlag bewilligt. Dieser besagt, dass der Ausschuss die Angebote der Stadtwerke Quickborn zustimmend zur Kenntnis nimmt. Außerdem soll die Verwaltung mit der Ausführungsplanung beginnen sowie mit der Einwerbung der Zuschüsse beim Kreis Segeberg einleiten.

Informationen darüber, was genau eine Ladestation eigentlich kann, wozu sie notwendig ist und wie die Kosten dafür aussehen, gab es von Jan Wilhelm, Vertriebsleiter der Quickborner Stadtwerke. Mit im Gepäck hatte er ein Angebot der Stadtwerke: Vorgesehen sind zwei Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten. Bei einer Ladeleistung von etwa 22 Kilowatt können dort zwei E-Autos zeitgleich aufgeladen werden. Pro Ladegang zahlt der Kunde zunächst eine Grundgebühr von 35 Cent. Bezahlt wird mit Hilfe einer Ladekarte, die den Nutzer identifiziert. Die Kilowattstunde würde zusätzlich noch einmal 29 Cent kosten. „Mit der Abrechnung haben sie nichts zu tun. Das ist Sache der Stadtwerke beziehungsweise unserer Abrechnungsfirma“, erläuterte Wilhelm während der Sitzung. Außerdem seien die Stadtwerke für die Sicherstellung der Betriebssicherheit der Anlagen zuständig.

Auf die Gemeinde pro Ladesäule 10 000 Euro an Investitionskosten zu. „Allerdings habe ich von einem Förderprogramm des Kreises Segeberg gehört“, fügte Wilhelm an. Sollte die Gemeinde einen Förderantrag stellen und die Voraussetzungen erfüllt werden, wird das Projekt mit 75 Prozent bezuschusst, wobei der Maximalbetrag der Fördermittel auf 7500 Euro festgelegt ist. „Soweit ich das überblicken konnte, erfüllt Ellerau diese Voraussetzungen“, so Wilhelm.

„Die Nähe der Autobahn ist für uns von Vorteil. Viele würden abfahren, um bei uns ihr Auto aufzuladen“, sagte Rolf Schröder (CDU). Jedoch sorgte besonders die Ladezeit bei vielen Politikern für Kopfzerbrechen. „Als Beispiel sage ich, dass ein E-Golf leer ist. Dann müsste er etwa zweieinhalb bis drei Stunden aufgeladen werden“, erläuterte Wilhelm. „Ich tanke also zwei oder drei Stunden lang mein Auto, um dann damit eine Stunde fahren zu können? Das macht für mich keinen Sinn, und wir sollten überlegen, ob eine Schnellladestation nicht sinnvoller wäre“, argumentierte Hans Bihl (FDP). Bei einer Schnellladestation liegt die Ladeleistung bei 44 Kilowatt. Auch Heiko Evermann (AfD) zweifelt an der Umsetzung des Projekts. Angedacht war, dass eine Station am Bahnhof Ellerau errichtet werden soll. „Dann kann es passieren, dass einige den ganzen Tag die Säule blockieren“, sagte er. Er empfinde das Angebot als noch nicht ausgereift.

Den Zweiflern antwortete Wilhelm mit einem Beispiel: „Es ist im Prinzip das Henne-Ei-Problem. Wenn keine Ladesäulen da sind, gibt es auch nicht mehr E-Autos. Andersherum ist es genauso“, erklärte er. Gertrud Urban (SPD) machte sich für das Vorhaben stark und verstand das Zögern der Gemeindevertreter nicht. „Warum stellen wir uns in Sachen Umwelt so an? Es ist ein Armutszeugnis, dass wir darüber diskutieren bei einer Bezuschussung von 75 Prozent“, betonte sie. So komme die Gemeinde nicht voran. Ausschussvorsitzender Lars Schmidt-von Koss (SPD) stimmte ihr zu: „Es ist natürlich kein Muss, aber Deutschland ist, was die E-Mobilität angeht, weit hinten, und es wäre eine Vorbildfunktion, die wir einnehmen“, erklärte er.