Starkes Band zwischen den Frauen

Zweite Veranstaltung zum Weltfrauentag nutzten Frauen in Quickborn, um das Leben in ihren Heimatländern zu schildern

von shz.de

20. März 2018, 11:43 Uhr

Fröhlich, bunt, vielschichtig, hoffnungsvoll und auch ein bisschen nachdenklich – das alles war das zehnjährige Jubiläum des Interkulturellen Frauenfestes in Quickborn. Rund 80 Besucherinnen verschiedenen Alters aus aller Herren Länder, viele mit ihren Kindern, folgten der Einladung des Arbeitskreises Interkulturelle Frauenarbeit in den Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh. Federführende Organisatorinnen der zweiten Veranstaltung anlässlich des internationalen Frauentages waren Gisela Peschel vom Deutschen Frauentag und Andja Zdravac-Vojnovic, Migrationsberaterin der Caritas.

Für das diesjährige Frauenfest hatte sich Zdravac-Vojnovic etwas Besonderes ausgedacht. Einige Frauen, die mit ihr für den Caritas-Migrationsdienst tätig sind, richteten sich in ihren jeweiligen Landessprachen an die Besucher des Festes. Shala Barzingy aus dem Irak etwa sprach auf Arabisch über die Rolle der Frauen in ihrem Land. Frauen seien Mütter, Schwestern, Töchter sowie Großmütter, sie bildeten die Hälfte der Gesellschaft und hätten daher im Islam eine wichtige Rolle, berichtete Barzingy. Sie dürften leben und arbeiten wie die Männer. In Russland werde der Weltfrauentag als wichtiges Fest auf fröhliche Weise gefeiert, erzählte Olga Bilmann aus ihrem Heimatland. Sie arbeitet in der Verwaltung der Caritas und trug ein russisches Gedicht mit dem Titel „8 Marta“ vor, was übersetzt „8. März“ bedeutet. Darin beglückwünschen sich Frauen gegenseitig, holen gemeinsam die Sterne vom Himmel und weinen vor Freude.

Ilona Reddöhl lebte jahrelang in Ecuador. Sie begrüßte in ihrer Eigenschaft als Flüchtlingsbetreuerin die Frauen auf Spanisch. Nachdenkliche Töne hörten die Besucherinnen von Leila Rastagar aus Afghanistan. „Ich bin aus einem Land gekommen, in dem mehr als 40 Jahre Krieg herrscht“, sagte sie. Die meisten Opfer seien Frauen und Kinder. Die Afghanin erzählte, dass die Frauen ihres Landes im Jahr 2001 mit der Vertreibung der Taliban hofften, dass Gewalt, Zwangsheirat und der Verkauf von Frauen beendet seien. Aber auch die Scharia bestimme das Schicksal der Frauen und gebe ihnen bei weitem nicht die gleichen Rechte wie den Männern, so Rastagar weiter. Es gebe sogar noch Steinigungen von Frauen für angeblichen Ehebruch. Auch sie ist in Quickborn für die Caritas tätig. Rastagar wünscht sich für die Zukunft, dass Frauen aller Nationalitäten zusammenstehen und sich gegenseitig helfen.

Im Kleinen realisierte sich dieser Wunsch bereits mit dem Fest. Frauen aus Kroatien, Bulgarien, Bosnien, dem Jemen, Irak, Kabul, Russland, Eritrea, Syrien, Afghanistan, Spanien, Ecuador und Deutschland feierten fröhlich miteinander und tauschten dabei ihre unterschiedlichen Erfahrungen sowie Meinungen aus. Die nächste Gelegenheit zum interkulturellen Austausch gibt es schon heute, wenn von 15 bis 17 Uhr im Quickborn das „Nauros“-Fest gefeiert wird. Die traditionelle Neujahrsfeier von Afghanistan, Iran und Irak findet im Rahmen des Flüchtlings-Cafés im Gemeindesaal der katholischen Marienkirche, Kurzer Kamp 2, statt. Für ein passendes Essen wird gesorgt.