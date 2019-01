Ständig im Einsatz für Sicherheit

Die Gemeinde Hasloh hat 51 neue Bürger des Jahres 2018 / Feuerwehrkameraden für Dienst an der Gemeinschaft ausgezeichnet

von shz.de

25. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die erste Amtshandlung des Schul-, Sport- und Kulturausschusses der Gemeinde Hasloh unter dem Vorsitz von Jochen Haines (SPD) ist immer die Wahl zum „Bürger des Jahres“. Mitte Januar kamen die Ausschussmitglieder erneut zusammen und waren sich nach Aussage von Haines sehr schnell einig, wer die Auszeichnung für 2018 erhalten solle: Die Wahl der Kommunalpolitiker fiel auf die 51 aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hasloh (unsere Zeitung berichtete).

Die Frauen und Männer, die zu jeder Zeit in Brandschutzbereitschaft sind, wurden beim Neujahrsempfang von ihrem offiziellen Dienstherrn und sogenannten „obersten Feuerwehrmann der Gemeinde“, Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD), geehrt. „Die hohe Anzahl der Einsätze im Jahr 2018, besonders in Zusammenhang mit dem Unwetter im Mai, macht deutlich, wie groß das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr ist“, lauteten die würdigenden Worte, die Brummund aus der Urkunde vorlas.

Die Kameraden sind im vergangenen Jahr 103 Mal ausgerückt, berichtete Wehrführer Thomas Krohn, während er sich dankend an die zahlreichen Besucher des Empfanges richtete. Der Wehrführer schilderte den Anwesenden zwei Momente im vergangenen Jahr, bei denen ihm, wie er sagte, das Herz aufging.

Bei einem Einsatz ging es um die Suche einer vermissten Person, die gegen Mitternacht laut Anweisung der Einsatzleitung unterbrochen und am folgenden Tag fortgesetzt werden sollte. Krohn drehte auf dem Heimweg von der Wache noch eine letzte Runde durchs Dorf, bei der er nach und nach auf alle seine Kameraden traf. Keiner von ihnen war nach Hause gefahren. „Das hat mich tief berührt“, gestand der Hasloher.

Ein anderes Mal wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall mit einer verletzten Person an der Autobahnauffahrt Schnelsen Nord gerufen. Eine verunfallte Lkw-Fahrerin aus Süddeutschland wollte partout nicht in den Rettungswagen einsteigen, ohne zu wissen, was mit ihrem Beifahrer, Dobermann Barny, passiert. Kamerad Holger Sempf nahm das Tier spontan mit zu sich und gab ihm während des 14-tägigen Krankenhausaufenthaltes der Besitzerin ein liebevolles Ersatz-Zuhause. Krohn bat die Bevölkerung im Gegenzug um dieselbe Empathie für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere wenn doch einmal nachts die Sirene heule. Lars Breckwoldt, Krohns Stellvertreter, äußerte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich finde es gut, dass man im Ort von den Bürgern so anerkannt und akzeptiert wird als Feuerwehr.“ Die Auszeichnung gebe den Kameraden wieder neuen Ansporn, schließlich handle es sich bei aller Leidenschaft um ein Ehrenamt.