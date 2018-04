Stadt informiert über Wohngebiet

von Claudia Ellersiek

Die Stadt Quickborn möchte die Bürger frühzeitig in die Planungen für ein neues Wohngebiet auf einer Fläche an der Ecke Harksheider Weg und Birkenallee einbinden. Aus diesem Grund findet am Mittwoch, 25. April, ab 19 Uhr in der Mensa der Quickborner Comenius-Schule, Am Freibad 3-11, eine Informationsveranstaltung statt. In diesem Rahmen können Interessierte mit Hinweisen und Anregungen zur Planung beitragen und mit dem Bauträger diskutieren.