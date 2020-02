Stadt braucht einen Kinderarzt

SPD-Bundestagsabgeordneter Ernst Dieter Rossmann trifft Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU)

20. Februar 2020, 17:28 Uhr

Quickborn | Immer wieder ist das Thema in der Vergangenheit vor allem in den sozialen Medien diskutiert worden. Nun hat es auch Politik und Verwaltung erreicht: Ein Kinderarzt ist für eine Stadt wie Quickborn zu wenig. Steigende Bevölkerungszahlen durch den Zuzug vieler Familien erhöhen hier den Handlungsdruck. Das ist eines der Ergebnisse des Jahresgesprächs von SPD-Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Rossmann und Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) im Quickborner Rathaus. Bei dem Treffen, an dem auch SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Huemke, Volker Dentzin vom Fachbereich Einwohnerangelegenheiten und Felix Thermann vom Fachbereich Stadtentwicklung teilnahmen, ging es außerdem um die Erzieherausbildung und Rechtsanspruch auf Betreuung sowie neue Chancen für Langzeitarbeitslose.

„Der Bedarf an Kinderärzten ist da. Hier brauchen wir eine weitere Kassenzulassung. Der allgemeine Kinderärztemangel ist ein Thema für den Bundesausschuss für gesundheitliche Versorgung“, so Rossmann. Nach dem Rechtsanspruch auf Betreuung in der Kita kommt ab 2025 außerdem der auf Betreuung in der Grundschule, kündigte der Bildungsexperte an. „Mit einem Sondervermögen schafft die Bundesregierung die Grundlage dafür“, so Rossmann. Es stelle sich derzeit nur noch die Frage, ob der Anspruch für alle vier Grundschuljahre gelten solle oder nur für die erste Klasse.

Köppl begrüßte die Ankündigung, kritisierte allerdings, die Initiative komme zu spät. „Die Eltern haben jetzt schon das Problem mit der Betreuung wenn die Kinder in die Schule kommen.“

Huemke informierte, dass im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales das Thema Rechtsanspruch behandelt werde, um die Umstellung zügig vorzubereiten. Einig waren sich die Gesprächspartner, dass es zu wenig Personal gebe und bis 2025 unbedingt mehr Erzieher ausgebildet werden müssten. Die Ausbildung solle dual erfolgen und endlich bezahlt werden, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. „Da ist schon viel auf den Weg gebracht“, so Rossmann.

Während des Besuchs warb der Bundespolitiker für das neue Teilhabechancengesetz, das helfen soll, die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu verringern. Unternehmen, die Langzeitarbeitslose einstellen, können mit einem Zuschuss für das Gehalt der neuen Mitarbeiter rechnen, sagte er. Das werde unter bestimmten Bedingungen bis 100 Prozent des Mindestlohns sein. „Interessierte Quickborner Arbeitgeber sollten Kontakt mit dem Jobcenter aufnehmen und dort direkt nach den neuen Lohnkostenzuschüssen fragen.“

Zur Lärmbelästigung durch den Hamburger Flughafen sagte Rossmann: „Es handelt sich hier wirklich um eine gesundheitliche Belastung des Menschen. Die Interessen der Fluggesellschaften dürfen nicht dauerhaft höher gewertet werden als die der Anwohner.“ Für Quickborn ist der Fluglärm ein Dauerthema. Deshalb soll es unbedingt ein neues Förderprogramm für Lärmschutz geben, waren sich Rossmann und Köppl einig. Die Strafzahlungen für Flugbewegungen nach 23 Uhr seien außerdem zu gering. Ebenfalls ein Thema: die Elektrifizierung der AKN-Strecke von Eidelstedt über Quickborn und Ellerau. „Die S 21 ist unbedingt erforderlich, um eine umsteigefreie Fahrt nach Hamburg zu ermöglichen“, erklärte Köppl. Man sei jetzt soweit, dass die diskutierte Teilstrecke in Ellerau eingleisig bleiben werde und ein erneutes Planfeststellungsverfahren auf dem Weg sei. Wenn 2022 mit dem Bau begonnen werden könne, solle die S 21 im Jahr 2025 fahren. Auch der viel diskutierte Bahnsteigzugang von der Quickborner Bahnstraße zum Ellerauer Bahnhof war ein Thema am Rande. „Es ist alles vorbereitet. Die Querung wird im Sommer 2020 gebaut“, so Köppl.