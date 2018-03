Spenden sammeln für neue Fenster

Bönningstedter Heimatverein freut sich über steigende Mitgliederzahlen / Urkunde aus dem Jahr 1369 aufgetaucht

von shz.de

28. Februar 2018, 16:00 Uhr

Schon seit längerer Zeit hegen die Mitglieder des Bönningstedter Heimatvereins den Wunsch, die Fenster des Alten Rektorhauses zu ersetzen. Vor zwei Jahren erfolgte der Anfang: Die Fenster im Erdgeschoss des Domizils an der Kieler Straße wurden erneuert (unsere Zeitung berichtete). Jetzt sollen auch die Fenster im Obergeschoss ersetzt werden.

Das Besondere an den Fenstern ist, dass die eigens für das Alte Rektorhaus angefertigten Exemplare ziemlich genau den zweiflügeligen Holzfenstern entsprechen, die beim Bau des Hauses im Jahr 1879 verwendet wurden. „Die jetzigen Fenster sind aus den 50er oder 60er Jahren. Die passen gar nicht zum Haus“, fasste Jane Czolbe, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, während der Mitgliederversammlung zusammen. Doch um das Projekt realisieren zu können, benötigt der Heimatverein Unterstützung. „Wir sind auf Spenden angewiesen. Also müssen wir kräftig sammeln“, betonte die Vorsitzende Sigrid Duvigneau und rief damit die Mitglieder des Vereins dazu auf, kräftig die Werbetrommel zu rühren. Um dann die Schönheit des Hauses in der Kieler Straße 120 noch deutlicher präsentieren zu können, überlegt der Vorstand des Bönningstedter Vereins bereits seit längerer Zeit, das Gebäude in den Abendstunden anstrahlen zu lassen. „Wer jemanden kennt, der das für uns machen könnte, kann sich gerne bei uns melden“, sagte Duvigneau.

Die Vorsitzende des Heimatvereins hatte für die Mitglieder außerdem gute Nachrichten parat: „Wir hatten im vergangenen Jahr 16 Neueintritte. Momentan haben wir 137 Mitglieder. Das sind elf mehr als im Vorjahr.“ Außerdem wurde neben den bereits bestehenden acht Arbeitskreisen ein weiterer gegründet. Unter der Leitung von Ingrid Martens kümmert sich der Arbeitskreis „Fröhliches Musizieren“ künftig gemeinsam um die Planung der Show für Nachwuchsmusiker.



Ein neuer Arbeitskreis wurde gegründet





Einen kleinen Sensationsfund konnte Joachim Czolbe vom Arbeitskreis „Chronik“ während der Versammlung präsentieren. Die Gruppe machte eine Urkunde aus dem Jahr 1369 ausfindig, in der erstmals Winzeldorf erwähnt wird.

Der Heimatverein stellt in jedem Jahr zahlreiche Sonderausstellungen für die Gemeinde auf die Beine. „Die sind im vergangenen Jahr so gut angekommen, dass einige Leute schon auf uns zugekommen sind und angeboten haben, Dinge bei uns zu präsentieren“, sagte Duvigneau mit einem breiten Grinsen auf den Lippen.

Sie verriet den anwesenden Mitgliedern außerdem, was der Verein in diesem Jahr plant. Die traditionelle Pflanzenbörse steht auf dem Plan. „Im vergangenen Jahr haben wir einen kleinen Trick angewandt und die Pflanzenbörse auf Wahltage gelegt. Das war so toll, dass wir das auch in diesem Jahr machen“, kündigte die Vorsitzende an. Wer also den Wahlgang mit der Tauschbörse verbinden möchte, kann zwischen 11 und 17 Uhr im Garten des Alten Rektorhauses vorbeischauen.