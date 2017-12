Neue Aufstellung : SPD Quickborn: Der 18-jährige Tom Lenuweit ist der neue Vereinsvorsitzende

vergrößern 1 von 2 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 12.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Die Quickborner SPD stellt sich zur Kommunalwahl neu auf und hat den erst 18 Jahre alten Tom Lenuweit an die Spitze gewählt. Damit hat der Ortsverein einen der jüngsten Vorsitzenden im Land. Lenuweit folgt Jens-Olaf Nuckel nach, der allerdings als Stellvertreter im Vorstand bleibt.

„Wir wollen uns verjüngen und werden als SPD hier vor Ort in Zukunft stärker zu den Menschen gehen“, sagte Nuckel. Nur so könnten Politiker verstehen, was die Menschen bewege und um welche Belange es ihnen gehe. Die Öffnung soll einhergehen mit einer deutlichen Verjüngung der Kandidaten für die Kommunalwahl. Lenuweit versprach im Gespräch mit unserer Zeitung einen „innovativen Wahlkampf, weg von den Schirmchen“. Er werde viel Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen.

Nuckel und Lenuweit sind überzeugt, dass die Zustimmung zur SPD auf lokaler Ebene ungleich größer ist als im Bund. „Wenn man sich das gute Abschneiden der SPD-Kandidaten bei den Bürgermeisterwahlen in Lübeck und Norderstedt ansieht, merkt man, dass die kommunalpolitische Arbeit der SPD anerkannt wird“, so Nuckel. Der neue Vorsitzende wird unterdessen kaum Zeit brauchen, sich mit der neuen Position vertraut zu machen. Er war bereits einige Zeit Nuckels Stellvertreter, hat mit ihm also die Position getauscht. Seit vier Jahren gehört er der SPD an, war gerade mal 16, als er seine erste Vorstandssitzung besuchte, und wurde gleich Beisitzer. Nur wenig später stieg er in die Spitze auf. Dass hier noch nicht Schluss ist, steht für ihn fest: Lenuweit will ein Ratsmandat.

„In den Strukturen des Ortsvereins bin ich inzwischen gut verankert, und jetzt arbeite ich mich in die Politik und Verwaltung ein“, sagte der Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Nebenbei bereitet er sich auf sein Abitur im kommenden Jahr vor, will dann studieren oder eine duale Ausbildung beginnen. So klar seine Zukunftsvorstellungen sind, so klar ist für ihn der Königsweg für die angeschlagene SPD. Seine Partei habe auf die Dauer nur eine Chance, wenn sie eine überzeugende Linie fahre und sozialdemokratische Werte verteidige. „Zu den wichtigen SPD-Themen unserer Zeit gehören Pflege und Rente, Bildung und Ausbildung, Mindestlohn und Bürgerversicherung“, sagte er.

Während der Versammlung stimmten die Mitglieder außerdem einer Erweiterung des Vorstandes zu. Insgesamt besteht er jetzt aus fünf Beisitzern (Daniela Ziri, Karl-Heinz Marrek, Julian Huemke, Heidi Ploog-Weltz, Jürgen Weltz und Astrid Huemke). Hinzu kommen außer den beiden Vorsitzenden der wiedergewählte Kassenwart Horst Ziri sowie Schriftführerin Ingride Cloyd-Nuckel.