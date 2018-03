Spatenstich für einen neuen Kindergarten

von shz.de

28. März 2018, 16:05 Uhr

An die Spaten, fertig, los: Vertreter der Stadt Quickborn und der Firma Zeppelin (Foto) als Bauherrin haben gestern den offiziellen Startschuss für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Quickborn-Heide gegeben. In den kommenden Monaten soll dort eine Betreuungseinrichtung mit 120 Plätzen für Krippen-, Elementar- und Hortkinder entstehen. Läuft alles nach Plan, nimmt die Kindertagesstätte noch in diesem Jahr ihren Betrieb auf. Seite 3