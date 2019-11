Spaß auf vier Rädern

Spiele-Messe mit dem Barmstedter Spieliothek-Mobil in Hasloh kommt gut an

05. November 2019, 16:00 Uhr

Hasloh | „Unkomplizierter geht es ja gar nicht“, sagte Marleen Zepp gegenüber unserer Zeitung und meinte damit das Angebot der Spiele-Messe in Hasloh am vergangenen Wochenende. Organisatorin Marion Jendretzky hatte das Spieliothek-Mobil aus Barmstedt zur Abwechslung mal für einen Sonntag in die Gemeinde geholt. Die Spielregeln waren dieselben wie sonst: Herkommen, gucken, spielen, alte Spiele wiederentdecken, neue Spiele kennenlernen, Lieblingsspiele ausleihen und alles völlig kostenfrei.

Zepp, die in Hasloh aufgewachsen und vor drei Monaten mit ihrem Mann und den gemeinsamen zwei kleinen Kindern wieder in die Gemeinde gezogen ist, kam mit ihrer dreieinhalbjährigen Tochter Mimi-Ida. Sie seien gerade dabei, sich die Angebote anzusehen, die es für Kinder und Familien im Dorf und der Umgebung gebe. „Es ist gut, wenn jemand etwas anbietet“, lobte die junge Mutter das Engagement von Jendretzky. Die Idee vom Spieliothek-Mobil finde Zepp toll, da es ihr ermögliche, die Spiele mit ihrer Tochter erst einmal zu testen, ohne sie gleich kaufen zu müssen. „Es ist manchmal gar nicht so leicht einzuschätzen, ob ein Spiel schon für sie geeignet ist“, erläuterte die Hasloherin.

Schließlich nannte Zepp, nicht ohne ein Augenzwinkern, einen recht pragmatischen Grund, der so manchen Eltern aus dem Herzen sprechen dürfte: „Man kann auch mal Spiele ausleihen, die man geräuschmäßig nicht immer im Haus haben will.“ Ginge es nach Mimi-Ida, war am Tag der Messe das Spiel „Frosch-Tennis“ mit dem fröhlichen Quaken der große Renner.

Am Nachbartisch ließen sich die Hasloherinnen Gudrun Cords und Eva Knöfler das strategische Würfelspiel „Noch mal“ von Spieliothek-Geschäftsführerin Anika Kinastowski erklären. Cords war mit ihrem Enkel gekommen, mit dem sie regelmäßig Gesellschaftsspiele spiele. Beide Seniorinnen wussten zwar, dass das Spieliothek-Mobil regelmäßig in ihre Gemeinde kommt, haben das Angebot jedoch viele Jahre lang nicht genutzt, was sich von nun an ändern soll.

Genau das sei auch die Motivation für Jendretzky gewesen. „Viele wissen gar nichts davon“, sagte sie. Das Spieliothek-Mobil kommt jeden zweiten Dienstagnachmittag nach Hasloh und jeden zweiten Freitagvormittag nach Bönningstedt in die Grundschulen. Im Gepäck hat der Bundesfreiwillige, der die Spiele-Ausleihe auf vier Rädern fährt, mehr als 300 wechselnde Spiele und Spielzeuge für alle Altersgruppen.

„Es ist sehr schade, dass heutzutage oft die Zeit zum gemeinsamen Spielen fehlt“, bedauerte Helga Vollstedt, die seit mehr als 30 Jahren zum Team der Spieliothek gehört. Kinastowski, die selbst einen 15-jährigen Sohn hat, ergänzte: „Die Jugendlichen kennen heutzutage durch Spielekonsole, Computer und Handy keine Langeweile mehr. Wir haben uns früher Puzzles oder Gesellschaftsspiele genommen.“ Wenn die Jugendlichen allerdings von Klein auf an gemeinsames Spielen herangeführt werden, sei es später leichter, sie dafür zu begeistern.