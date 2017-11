Verabschiedung : Seelsorger sagt „Auf Wiedersehen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Johannes Schneider 1 von 2

von Caroline Hofmann

erstellt am 01.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Quickborn | 80 Kilometer lang wanderte Wolfgang Guttmann in mehreren Etappen von Plön nach Quickborn. Das war im Jahr 1996. Er verließ seine frühere Pfarrstelle in Plön, um in die Eulenstadt weiterzuziehen. Bis heute ist er geblieben. Mehr als zwei Jahrzehnte wirkte Guttmann als Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Quickborn. Jetzt heißt es für ihn und die Kirchengemeinde Abschied nehmen. Mit Vollendung seines 70. Lebensjahres bat er den Hamburger Erzbischof Stefan Heße ihn in den altersbedingten Ruhestand zu entlassen.

Doch sang und klanglos soll Guttmann nicht aus der Kirchengemeinde verschwinden. Am Sonntag, 5. November, wird die Gemeinde und die Öffentlichkeit im Rahmen eines Festhochamtes Guttmann aus seinem Amt verabschieden. Beginn des Festes in der St. Marien Kirche, Kurzer Kamp, ist um 9.30 Uhr. Auch ein anschließender Empfang im Gemeindehaus ist geplant.

Guttmann hat sich während seiner Zeit als Pfarrer stets für ein lebendiges Gemeindeleben eingesetzt. Das Einbeziehen aller Generationen und unterschiedlicher Nationalitäten war für ihn besonders wichtig. In seiner Amtszeit erfolgte im Jahr 2000 der Neubau der Kirche sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe im Jahr 2012. Sein besonderes Anliegen war auch die Pflege des ökumenischen Gedankens durch intensive Begegnungen und Verbindungen mit Menschen anderer Konfessionen.

Für die Mitglieder der Kirchengemeinde wird der beliebte Pfarrer eine Lücke hinterlassen. „Ich persönlich kann mich noch nicht mit dem Gedanken vertraut machen, auf den ständigen, wunderbaren geistigen und geistlichen Gedankenaustausch und die nicht enden wollende Kreation von Ideen zur Weiterentwicklung des gemeindlichen Lebens verzichten zu müssen“, sagt Johannes Schneider vom Presse-Team der Kirchengemeinde. Er wünsche Guttmann alles Gute und hoffe, „ihn nach einer Zeit doch noch als Gast an seiner Wirkungsstätte wiederzusehen.“