Schulfrieden aus dem Lummerland

Konfliktlotsen der Ellerbeker Hermann-Löns-Schule präsentieren ihre Arbeit und ihre Nachfolger im Streitschlichter-Café

Streitigkeiten haben an der Ellerbeker Hermann-Löns-Schule keine Chance. Denn bevor eine Situation ernsthaft eskalieren kann, stehen sogenannte Konfliktlotsen bereit. Anlässlich eines Streitschlichter-Cafés gaben die Schüler der 4 a und der 4 b interessierten Eltern Einblicke in ihre Arbeit. Außer den Profis der vierten Klassen, präsentierte sich auch der Streitschlichternachwuchs. Charly, Svea, Ben, Bennick aus der 3 a sowie Benthe, Mila, Freddy und Johann aus der 3 b beginnen noch in dieser Woche mit ihrer Ausbildung, damit sie im Sommer gut vorbereitet sind, wenn die „Großen“ an weiterführende Schulen wechseln. „Das sieht alles so einfach aus. Aber da steckt sehr viel Arbeit drin“, lobte Schulleiterin Thorina Nielsen einige der Viertklässler nach der Präsentation eines Rollenspiels. Die Schüler Leann, Lasse, Sam und Lars der Klasse 4 a sowie Anne, Michelle, Jette und Malte der 4 b sind Konfliktlotsen in der Hermann-Löns-Schule.

Die Betreuungslehrerin Daniela Schindler und Schulsozialpädagogin Marie Kaltwasser üben mit den Kindern jeden Dienstag in der sechsten Stunde nach dem eigentlichen Unterricht, wie sich Konflikte nachhaltig lösen lassen. Im Lummerland, einem speziellen Raum, der viel Ruhe ausstrahlt, trainieren die Streitschlichter Empathie-Anbahnung mit Hilfe von Mitteln der modernen Kommunikationspsychologie angepasst an Grundschulkinder. Schindler hat vor mehr als zehn Jahren eine spezielle Ausbildung als Mediatorin für Grundschulen gemacht und das Konzept gemeinsam mit einer Kollegin an der Herman-Löns-Schule etabliert.



Konflikte nachhaltig lösen





Es gehe um Wertschätzung, gegenseitigen Respekt und Sicherung des Schulfriedens mit kindgerechten Mitteln. Dabei lernen die Kinder Regeln, die viele Erwachsene nicht ausreichend beherrschen. Im Rollenspiel suchten Toni und Leo das Lummerland auf, weil sie sich in der Pause auf dem Schulhof gestritten haben. Die Konfliktlotsen Anne und Lasse erläuterten ihnen die Regeln des Raumes. Als erstes solle man den anderen ausreden lassen und ihm gut zuhören. Jegliche Art von „Prügelei“, auch die mit schlechten Worten sei verboten. Außerdem bleibe alles vertraulich und dürfe nicht den Raum verlassen. Die letzte Regel besage, dass alle gemeinsam versuchen sollen, den Streit zu schlichten. Nacheinander erzählten Toni und Leo, was aus ihrer Sicht passiert war. Jeweils am Ende ihrer Darstellungen wiederholten die Konfliktlotsen das Gesagte und vergewisserten sich, dass jeder alles richtig verstanden hatte. Besonderen Wert legten Anne und Lasse dabei auf die Gefühlswelt. Sie baten die Streitenden, sich in die Augen zu schauen und sich dann mitzuteilen, wie sie sich in der Situation fühlten. Ebenso einfaches wie eindrucksvolles Hilfsmittel dabei war der Gefühls-Würfel mit den Attributen „verletzt“, „einsam“, „enttäuscht“, „unsicher“ sowie „wütend“. Durch das dadurch entstandene Verständnis für die Situation des anderen, lag ein Lösungsvorschlag für die beiden, die sich kurz zuvor noch böse waren, auf der Hand. „Ich entschuldige mich“, „Ich passe besser auf“, lauteten die Antworten. Erst wenn alle Beteiligten mit der Lösung zufrieden sind und keine Nachtreffen wünschen, ist die Arbeit der Streitschlichter an dem „Fall“ beendet. „Das Tolle daran ist, dass Schüler Schülern helfen“, sagte Schindler, die von dem Konzept begeistert ist. „Es ist ein Unterschied, ob wir mit den Kindern sprechen oder Kinder mit anderen Kindern, die selbst ähnliche Situationen erlebt haben, in einem geschlossenen Raum reden können.“ Lasse ist seit einem Jahr bei den Streitschlichtern. „Ich hab‘ in der ersten und zweiten Klasse ‘ne Menge Blödsinn gemacht. Da wusste ich fast auswendig, was im Lummerland gemacht wird“, sagte der Viertklässler. Wahrscheinlich kann er sich deshalb besonders gut in die Gefühlswelten seiner Mitschüler hineinversetzen.