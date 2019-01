Schule wird zum Finanzdebakel

Kosten für Sanierungsmaßnahmen in Hasloh steigen noch weiter an / Politik setzt Zuschuss in Höhe von 750 000 Euro aufs Spiel

von shz.de

18. Januar 2019, 16:00 Uhr

5 Millionen Euro. Diese Zahl schwebt bereits seit einigen Monaten in den Köpfen der Hasloher Politiker. 5 Millionen Euro darf die Sanierung der Peter-Lunding-Schule in der Gemeinde maximal kosten. Ansonsten fällt der Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 750 000 Euro für die Maßnahme weg. „Wir stehen klar in der Gefahr, die Grenze zu überschreiten“, stellte Helge Maurer (Foto links), Leiter des Fachbereichs Liegenschaften der Stadt Quickborn, während der Sitzung des Hasloher Bau- und Wegeausschusses am Mittwochabend klar.

Das Bauvorhaben sei mit einem absoluten Risiko versehen. Aktuell lägen die Ausgaben bei 4,8 Millionen Euro. „Inklusive Reserve schätzen wir die Kosten allerdings auf 4,9 Millionen Euro“, so Maurer. 85 Prozent der Aufträge seien vergeben, doch er könne nicht einschätzen, ob die Arbeiten reibungslos verlaufen. „Wir hatten in den beiden ersten Bauabschnitten hier und da Sachen, die nicht zu erwarten waren“, bilanzierte er.

Zum Hintergrund: Insgesamt sind für die Sanierungsmaßnahmen der Peter-Lunding-Schule drei Bauabschnitte geplant. Der erste konnte im Juni 2018 abgeschlossen werden. Aktuell laufen die Arbeiten im zweiten Abschnitt. Bis Mai sollen sie laut Maurer fertiggestellt sein. Erst dann folgt der dritte. „Der dritte Abschnitt macht uns Sorgen. Da fassen wir richtig in das Herz des Gebäudes. Ich kann nicht abschätzen, was dabei auf uns zukommen kann“, schilderte Maurer.

Die Gemeinde habe bereits im zweiten Bauabschnitt einen herben Rückschlag erlitten. Außerplanmäßig mussten rund 50 000 Euro mehr für Fenster eingeplant werden. „Wenn das im weiteren Verlauf auch so läuft, knacken wir die Grenze“, betonte der Fachbereichsleiter eindringlich. „Wir versuchen schon lange mit aller Gewalt und mit viel Arbeit, alle Ausgaben zu drücken“, bekräftigte Maurer weiter. Auch der sonst optimistische Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) zweifelt daran, dass die aktuellen Zahlen so bleiben.

Während der Ausschusssitzung wollten die Politiker über Einsparmöglichkeiten sprechen. Doch auch an dieser Stelle warnte Maurer: „Das Bauvorhaben ist damals sehr detailliert beschrieben worden, um überhaupt die Förderung vom Land zu bekommen. Wir müssen also aufpassen, an welchen Stellen wir einsparen können.“ Am Förderumfang seien demnach keine Streichungen möglich.

Norbert Schadendorf (PfH, Foto Mitte) fasste seine Gedanken kurz und knapp zusammen. „Wir stehen kurz vor der Grenze, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die überschreiten, ist hoch.“ Kay Löhr (FDP, Foto rechts) ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass diese Kostenaufstellung aussagt, dass wir die 5 Millionen Euro schon erreicht haben. Das Ding bricht, und wir müssen damit umgehen.“ Er forderte außerdem gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Valentin Langwieler, dass die Qualität trotz Streichungen nicht leiden dürfe. Dem pflichtete Schadendorf bei: „Aus meiner Sicht gibt es keine Einsparmöglichkeiten.“

Auch Horst Rühle (CDU) äußerte ernsthafte Bedenken, ob es noch zu schaffen ist, unter der Grenze zu bleiben. „Wenn die Wahrscheinlichkeit trotz aller Bemühungen so hoch ist, dass wir die 5 Millionen knacken, sollten wir dann nicht umsteuern?“, fragte er in Richtung der Verwaltung. Dem widersprach Maurer vorerst: „Ich würde diesen Weg gerne so weiter gehen. Ich halte es für sehr sinnvoll, erst einmal über Einsparungen zu sprechen.“ Auch Hans-Joachim Weidtmann (SPD) gibt die Hoffnung noch nicht auf. „Wir sollten jede Möglichkeit wahrnehmen, um die 750 000 Euro nicht zu verlieren“, sagte er.

Unter anderem strichen die Kommunalpolitiker noch an diesem Abend vorerst die Errichtung einer zweiten Rampe und sparten 17 300 Euro ein. Auch Arbeiten für Malervlies auf Trockenbau wurden von der Liste gestrichen. Kosten: 6850 Euro. Unter Vorbehalt sollen zudem die Akustik-Abhangdecken wegfallen. Vorher soll von der Verwaltung noch geprüft werden, ob der Wegfall Auswirkungen auf die Ausschreibung und die Fördersumme hat. Das und weitere Einsparungsmöglichkeiten sollen bis zur nächsten Sitzung des Bau- und Wegeausschusses am Mittwoch, 13. Februar, ab 19.30 Uhr im Dörphus, Garstedter Weg 16 a, geklärt werden.