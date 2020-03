Schnelles Internet soll kommen

Ellerbeker Bauausschuss stimmt für Antrag von Vodafone zum Ausbau des Glasfasernetzes

12. März 2020, 10:35 Uhr

Ellerbek | „Das wäre gut, um die Werthaltigkeit der Grundstücke zu erhalten durch die Anbindung an das schnellstmögliche Internet“, erläuterte Ellerbeks Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) am vergangenen Diesntagabend im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde die Anfrage von Vodafone. Das Telekommunikationsunternehmen hatte den Antrag gestellt, das Glasfasernetz auszubauen. Dabei soll die Nano-Trench-Technologie zum Einsatz kommen. Mit einer Fräse wird ein Schlitzgraben in den Asphalt geschnitten, in dem dann das Glasfaserkabel verlegt wird. Bis zu 600 Meter sollen so pro Jahr erreicht werden.

Trotz vorliegender Anfrage und Zustimmung des Ausschusses wird aber vorerst nichts passieren. „Man hat mir mitgeteilt, dass die Anzahl der Vorverträge derzeit nicht ausreicht. Daher hat man den Ausbau erstmal zurückgestellt. Ich hoffe nicht zu lange“, sagte Hildebrand. „Wir sollten es von der Tagesordnung nehmen, wenn die nicht in die Hufe kommen“, sagte Thorsten Eckmann (SPD). Er sei nicht bereit, einen Vorratsbeschluss zu treffen oder einen Persilschein auszustellen und damit mögliche andere Anbietet auszuschließen. Zudem fehle ihm der Ausbau für Privathaushalte.

„Das ist ein wichtiges Thema mit Blick auf die Gewerbesteuer“, sagte Sönke Kleymann (CDU). Es gehe nicht nur um die Versorgung an sich, sondern um die Sicherung des Standorts für Gewerbetreibende. „Die Frage muss lauten: Was können wir als Gemeinde tun, um kommerzielle Anbieter dazu zu bringen, auch die Wohngebiete anzuschließen?“

Als „Versuchsballon“ sah Steffen Jahn (SPD) die Anfrage. „Lasst sie doch mal da beginnen und schauen, ob wir das ausweiten können“, sagte der Sozialdemokrat. „Wichtig ist, die Zahl der Verträge zu erhöhen, damit es für Vodafone interessant wird“, sagte Hildebrand. Grundsätzlich erteilte der Ausschuss seine Zustimmung, allerdings mit der klaren Einschränkung, dass die Planung vor Baubeginn erneut dem Ausschuss vorgelegt werde, sowie der Option, dass auch andere Anbieter Privat- und Gewerbekunden anschließen dürfen.