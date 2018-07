Schnäppchenjagd in der Harbig-Halle

Ellerbeker Elterninitiative organisiert wieder Kinderkleidermarkt / 20 Prozent des Erlöses kommen Projekten in der Gemeinde zugute

von shz.de

21. Juli 2018, 16:00 Uhr

Kaum ist der Kinderkleidermarkt in der Gemeinde Ellerbek vorbei, geht die Planung für den nächsten bereits los. Das Organisationsteam, eine Initiative vom Ellerbeker Verein Eltern für Kinder und Jugend, steckt schon in den Vorbereitungen für den Kinderkleidermarkt am Sonnabend, 27. Oktober. Wie gewohnt können dann Eltern in der Ellerbeker Harbig-Halle, Rugenbergener Mühlenweg 1, von 9.30 bis 12.30 Uhr alles für das Kind shoppen. Schwangere dürfen sich sogar bereits ab 9 Uhr mit einer Begleitperson umschauen.

Die Elterninitiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien die Möglichkeit zu bieten, zwei Mal im Jahr gebrauchte Kinderbekleidung, Spielzeug und alles rund ums Kind über den Basar in der Gemeinde zu verkaufen und zu kaufen. Auch auf Ordnung achtet das Organisationsteam. Die angebotene Ware wird nach Artikeln und Größe von den ehrenamtlichen Helfern am Vortag sortiert. Auf dem Ellerbeker Herbstmarkt wird insbesondere Winterbekleidung angeboten. 20 Prozent des Verkaufserlöses geht an Kinder- und Jugendprojekte in der Gemeinde. Damit konnten in den vergangenen Jahren unter anderem bereits die Jugendfeuerwehr, der Kindergarten sowie der Turn- und Spielverein der Gemeinde unterstützt werden.

Das Team bittet die Besucher erneut darum, keine Absatzschuhe anzuziehen, da der Hallenboden der Sporthalle erneuert wurde. Verkäufer erhalten eine Verkaufsnummer. Wer Interesse daran hat, Ware bei dem Kinderkleidermarkt anzubieten, muss auch gleichzeitig als Helfer agieren. Anmeldungen sind per E-Mail an info@kinderkleidermarkt-ellerbek.de oder unter dem Reiter Kontakt auf der Webseite des Vereins möglich. Wer einfach nur helfen möchte oder Fragen zum Kinderkleidermarkt hat, kann sich ebenfalls per E-Mail formlos melden.

>

www.kinderkleidermarkt-



ellerbek.de