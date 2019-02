„Schatzkiste“ soll Kinder stärken

Förderverein stiftet Präventionsmaterial für die Ellerauer Kinderagesstätte „Uns Lütten“

02. Februar 2019, 16:00 Uhr

Dass diese Anschaffung ihr am Herzen lag, konnte man der Leiterin der Ellerauer Kita „Uns Lütten“, Birgit Stender, deutlich ansehen. Gestern übergab der Förderverein der Einrichtung ihr und ihrem Team eine „Schatzkiste“ der Organisation Petze, die sich auf Schutz vor Gewalt und sexuellem Missbrauch spezialisiert hat.

„Unser Hauptprojekt ist eigentlich die musikalische Früherziehung, die wir in Kooperation mit der Musikschule machen“, sagte Jan Gollenbeck, der gemeinsam mit Claudia von Hanxleden für den Förderverein bei der Übergabe dabei war. Mit verschiedenen Aktionen im Laufe des Jahres sammelt der Verein Geld für Projekte und Anschaffungen. Die Kiste „Echte Schätze“ ist gleich beides, denn außer Material ist sie auch mit einem rund sechswöchigen Projekt verbunden, bei dem Kinder von zwei bis sechs Jahren sich selbst mit belastenden Alltagssituationen auseinandersetzen können – aber auch mit ihren Gefühlen und ihrem Selbstwert.

„Es geht uns darum, starke Kinder zu machen“, sagte Stender. Auch von Hanxleden, die aus dem pädagogischen Bereich kommt, ist von dem Konzept überzeugt. „Die Kinder lernen, dass man sich wehren darf, auch Nein sagen darf. Wir hatten mit den Erzieherinnen gesprochen und sie haben uns von der Möglichkeit erzählt, die Kiste zu mieten“.

Statt wiederkehrende Kosten in Kauf zu nehmen, schaffte der Förderverein die Kiste komplett an – als Investition in die Zukunft. „Wenn du die Schulung einmal gemacht hast, bist du fit“, sagte Stender, die die Organisation bewusst aufgrund ihrer Qualifikation ausgewählt hat. Petze ist im Bereich Prävention und Kinderschutz renommiert und arbeitet mit zahlreichen Partnern, darunter auch der Wendepunkt in Elmshorn, zusammen.

„Jedes siebte Kind erfährt offiziellen Zahlen zufolge Missbrauch. Aber es geht auch darum, die anderen sechs zu stärken“, erläuterte von Hanxleden.

Bei den jeweils einwöchigen Themenprojekten führt die Handpuppe – eine Katze mit dem Namen Kim – die Kinder in die Welt ihrer Gefühle ein. „Kinder sind so nah dran an ihren Gefühlen. Dass der beste Freund nach dem Urlaub nicht mehr mit einem spielen will, kann etwas sehr Schlimmes sein“, berichtete Stender. Deshalb gehe es außer um Prävention und Selbstbestimmung auch darum, Kindern den Zugang zu ihren Gefühlen zu erleichtern und in ihnen ein Bewusstsein für ihren Wert sowie ihre Rechte zu schärfen. Nach einem Teamtag, der Anfang April stattfindet, ist der Start der ersten Projektrunde für das späte Frühjahr geplant.