Satzung vorerst nicht aufgehoben

Hasloher Politiker stimmen dennoch für Resolution

von shz.de

23. Februar 2018, 16:00 Uhr

Am 4. Januar wurde das Gesetz zur Aufhebung der Erhebungspflicht für Straßenbaubeiträge in Schleswig-Holstein verkündet. Für die Hasloher bietet dies die Möglichkeit, die Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde aufzuheben. Darüber entbrannte während der Sitzung der Gemeindevertreter eine Diskussion. Worüber allgemeiner Konsens herrschte: Die Gemeinde beteiligt sich an der Resolution, in der der Schleswig-Holsteinische Landtag aufgefordert wird, den Kommunen für die Einnahmenverluste dauerhaft einen finanziellen Ausgleich zu gewähren. Dem folgt außerdem der Beschluss, die Straßenbaubeitragssatzung aufzuheben.

Die Politiker waren sich schnell einig: Die Satzung ist nicht gerecht und muss aufgehoben werden. „Die Satzung ist für die Bürger eine Belastung. Bei der Einführung hatten wir keine Alternative und mussten zähneknirschend zustimmen“, erläuterte Gunnar Schacht (SPD). Doch bevor eine Entscheidung über die Aufhebung fallen konnte, kamen während der Sitzung einige Unsicherheiten auf den Tisch, die die Politiker zu diesem Zeitpunkt nicht klären konnten.

Vor einem Schnellschuss warnte Kay Löhr (FDP): „Wenn wir eine Entscheidung treffen, müssen wir auch über alternative Finanzierungsmodelle sprechen. Wir alle wollen vernünftige Fußwege und Straßen haben, doch wie finanzieren wir das, wenn das Land nicht zahlt?“, fragte Löhr in die Runde. Dem stimmten auch die anderen Politiker der Gemeinde zu. „Es ist richtig und wichtig, dass wir eine Alternative finden. Die beste Lösung wäre aber natürlich, wenn das Land die Finanzierung übernimmt“, sagte Schacht. Bisher sind die Bürger beitragspflichtig, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks sind.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist laut Matthias Guckel (CDU) die Frage, ob mit der Entscheidung auch weitere Satzungsbereichen betroffen sind. „Das muss vor einer Entscheidung geprüft werden“, bekräftigte Guckel während der Sitzung. Dagmar Steiner fasste zusammen: „Die Unsicherheiten verhindern zum heutigen Tage eine Abstimmung. Darüber müssen wir erst noch beraten, um Rechtssicherheit zu erlangen.“

Die Klärung der offenen Punkte wurde an den Finanzausschuss übergeben. Die Mitglieder treffen sich am Donnerstag, 22. März, zu ihrer nächsten Sitzung. Veranstaltungsort ist das Dörphus, Garstedter Weg 16 a. Beginn ist um 19.30 Uhr.