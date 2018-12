S 21 bei Ellerau doch eingleisig

Erfolg für Bürgerinitiative / Länder scheuen Klagen

Redaktion Pinneberg

05. Dezember 2018

Erfolg für die Ellerauer Bürgerinitiative Bahnstraße: Nach massiven Protesten haben sich die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein darauf verständigt, auf den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen den Stationen Tanneneck und Ellerau zu verzichten. Dafür hätten etwa 30 Anwohner teilenteignet werden müssen. Nun sollen die Pläne angepasst werden. Damit verzögert sich das Projekt weiter. Nach offiziellen Angaben aus dem Kieler Wirtschaftsministerium ist mit einer Fertigstellung und damit Inbetriebnahme nicht mehr vor 2025 zu rechnen. Es gibt allerdings auch Kritik aus Hasloh und Bönningstedt. Viele Bürger stören sich an der Elektrifizierung. Diese Einwände könnten den Bau weiter verzögern.

Die Entscheidung, es bei der eingleisigen Streckenführung auf dem genannten Teilstück zu belassen, fiel nach einem Treffen von Vertretern der Bürgerinitiative (BI) Bahnstraße mit Schleswig-Holsteins Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rolfs im September. Die neue Variante sei kostengünstiger und das Klagerisiko mit dann möglicherweise unkalkulierbaren weiteren Verzögerungen zu hoch, heißt es in einer Mitteilung des Kieler Wirtschaftsministeriums.

Demnach ist trotz der geplanten Einschränkung ein „stabiler Betrieb mit deutlichen verkehrlichen Verbesserungen“ zu erwarten. Er freue sich über die gefundene Lösung, ließ Rolfs mitteilen. „Für die Akzeptanz dieses Projektes war die Abwägung wichtig und richtig, und wir haben zudem deutlich größere Chancen, bei Klagen vor Gericht zu bestehen“, sagte er. Darüber hinaus verbessere sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projekts. Dieser Index bildet die Grundlage für eine Förderung durch den Bund.

Folge ist in jedem Fall eine weitere Verzögerung. Die Länder rechnen jetzt mit dem Planfeststellungsbeschluss für die 30 Kilometer lange Strecke auf schleswig-holsteinischem Gebiet in 2020. Die vorbereitenden Arbeiten werden voraussichtlich eineinhalb Jahre in Anspruch, der Bau selber wird nach Expertenschätzung rund zweieinhalb Jahre dauern. Derzeit laufen außerdem Verhandlungen der beiden Nachbarländer mit der S-Bahn Hamburg GmbH über eine Verlängerung der Bestellfrist für die notwendigen neuen Fahrzeuge. Sie ist vor einigen Tagen ausgelaufen und war an eine Preisgarantie gekoppelt.

Die geplante Umwandlung der noch von der AKN betriebenen Verbindung zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen in eine S-Bahn und der damit verbundene zweigleisige Ausbau beschäftigen die Verkehrsplaner der Länder wegen der Komplexität des Projekts und Bedenken vieler Anwohner seit Jahren.