Ruprecht-Rap und Prozession

147 Schüler singen, tanzen und schauspielern bei der Weihnachtsfeier der Peter-Lunding-Schule in Hasloh

von shz.de

22. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Für viele Viertklässler gehört das Auswendiglernen traditioneller Gedichte nicht unbedingt zu den coolsten Aufgaben des Grundschulalltages. Dass das ganz anders sein kann, nämlich modern, mitreißend und dabei offensichtlich sogar noch Spaß macht, zeigten die Schüler der Klasse 4 von Maren Rohwer der Peter-Lunding-Schule in Hasloh während ihrer Weihnachtsfeier.

Sie folgten dem Beispiel der schon legendären „Jungen Dichter und Denker“ und rappten Joseph von Eichendorffs „Weihnachten“ und Theodor Storms „Knecht Ruprecht“. Rockig und cool ging es auch bei der Klasse 2 a von Inga Meyer zu. „Hey, hey, hört mal, der Weihnachtsmann-Rap, der ist nicht schwer“, sangen und performten die ganz in Schwarz gekleideten Zweitklässler, einige von ihnen mit Sonnenbrillen, frei nach Siegfried Müllers „Anlaut Rap“.

Auf dem Weg zur Bühne bescherten die Schüler den zuschauenden Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden mit einer Windlicht-Prozession durch die abgedunkelte rappelvolle Turnhalle und dem Lied „Kinder tragen ein Licht in die Welt“ stimmungsvolle Momente. Die Klasse 2 b von Lara Scholz brachte mit Weihnachtsmann und -frau, Rentieren, Polizisten, Esel, Stier, Kuh, Hase sowie einem Hahn zwei lustige Sketche auf die Bühne. Gabi Chantrés Klasse 1 b erzählte spielerisch die Geschichte, wie alles vor 2000 Jahren begann.



Sketche und Theater auf einer Bühne





Die Abc-Schützen der 1 a von Jutta Zeyen-Herbst zeigten mit Gedichten und Liedern, wie das Kindlein in der Krippe von allen beschenkt wurde. Bei den Schülern der beiden dritten Klassen von Iris Katzenburg sowie Christiane Mucker waren es Tiere, die im Mittelpunkt der gesungenen und gespielten Geschichten standen. Ob Rap, Gesang, Sketch oder Theaterstück: Alle 147 Grundschüler hatten sichtbare Freude an ihren abwechslungsreichen sowie fantasievollen Aufführungen. Ihnen war anzumerken, dass sie es richtig genossen, in andere Rollen zu schlüpfen, sich zu verkleiden und ihren Familien zu zeigen, was sie in den vergangenen Wochen mit ihren Lehrern einstudiert hatten.

Bevor Mahnia Enns, Janina Pleitner und Maike Heggblum vom Schulverein im Pavillon auf dem Pausenhof zum Punsch einluden, sangen Groß und Klein zusammen mit dem großen Schulchor unter der Leitung von Musiklehrerin Theresa Schnabel „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.