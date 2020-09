Polizei ermittelt : Rolex gestohlen: Ellerauer wird Opfer eines Trickdiebs

Der Täter lenkte sein Opfer auf offener Straße ab und löste die Uhr vom Handgelenk.

von Claudia Ellersiek

18. September 2020, 16:11 Uhr

Ellerau | Die Polizei in Ellerau sucht nach einem Trickdieb, der am Freitagmorgen (18. September) auf offener Straße eine wertvolle Armbanduhr unbemerkt vom Handgelenk ihres Besitzers gestreift hat und anschließend damit verschwunden ist.

Gegen 10 Uhr wurde das 76 Jahre alte Opfer nach Angaben eines Polizeisprechers vor seinem Wohnhaus in Ellerau von einem deutlich jüngeren Mann angesprochen, der in gebrochenem Deutsch um Hilfe bei einer angeblichen Autopanne bat. Dabei hielt der Täter offenbar eine ADAC-Brochüre in der Hand und lenkte sein Opfer damit so ab, dass er unbemerkt die mehrere Tausend Euro teure Rolex öffnen, vom Handgelenk lösen und und an sich nehmen konnte.

Der Unbekannte entfernte sich mit einem Mercedes der A-Klasse in Richtung Quickborn. Kai Hädicke-Schories, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hat eine gepflegte Erscheinung, dunkle Haare und eine schlanke Figur. Beobachtungen können unter Telefon (0 41 06) 9 76 97 00 gemeldet werden.

