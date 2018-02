Roberts langer Weg zum Glück

Hinz & Kunzt-Verkäufer hat endlich eine Wohnung

von Claudia Ellersiek

14. Februar 2018, 16:46 Uhr

Zum Jahreswechsel 2017/2018 haben wir seine Geschichte in unserer Zeitung erzählt und dabei auch seinen großen Traum nicht verschwiegen: Robert Bochnia wollte in diesem Jahr endlich eine Wohnung und damit den Weg aus der Obdachlosigkeit finden. Lange brauchte er nicht, um diesen guten Vorsatz zu verwirklichen. Seit Mitte Januar lebt der in Polen geborene Hinz & Kunzt-Verkäufer in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Quickborn, seiner erklärten Lieblingsstadt, und ist vor allem eins: dankbar.

Bochnias Geschichte ist geprägt von unzähligen Tiefschlägen. Und doch hat der 45-Jährige die Hoffnung selbst in den schwierigsten Zeiten nie aufgegeben. Geholfen habe ihm dabei, so Bochnia, sein Glaube. „Ich bin richtig katholisch“, sagt er über sich selbst. 1994 kam er das erste Mal nach Deutschland, hatte da gerade seine Firma abgewickelt. Die schlechte Zahlungsmoral seiner Kunden habe ihm wirtschaftlich das Genick gebrochen, sagt er. „Ich musste meine Frau und meinen Sohn versorgen, und das konnte sich so nicht.“

Seine erste Station in Deutschland war Quickborn. Hier arbeitete er vor allem in der Baubranche und konnte hin und wieder bei seinen Auftraggebern sogar schlafen. Wenn das mal nicht funktionierte, übernachtete er im Parkhaus, auf einer Bank oder einer öffentlichen Rasenfläche. Seinen Lohn schickte er zu seiner Familie nach Polen. Bis 2002 hielt er dieses Leben durch, dann fraß ihn die Sehnsucht nach seiner Frau, dem Sohn und inzwischen auch der Tochter auf. Müde und traurig habe er sich zu dem Zeitpunkt gefühlt. Also ging er zurück, und machte sich erneut mit einem Bauunternehmen selbstständig und scheiterte nach zehn Jahren wieder.

Inzwischen hatte er sich auch von seiner Familie getrennt, die Ehe wurde 2010 geschieden. Wenn es immer Probleme mit der Firma gebe, sei das schlecht für eine Beziehung, so Bochnia. „Wir hatten viel Stress und haben uns viel gestritten.“ Immerhin war die Trennung eine harmonische, bis heute hat das einstige Paar einen guten Kontakt zueinander.

2012 ging er wieder nach Deutschland, reaktivierte alte Kontakte, bekam schnell die ersten Jobs. Dann kam der nächste Schicksalsschlag. „Eines Morgens bin ich aufgewacht und konnte mein Bein nicht mehr bewegen“, sagt er. Bochnia wurde panisch, bat einen Freund, ihn sofort ins Krankenhaus zu fahren. Dass ihm die Ärzte im Hamburger Heidberg-Klinikum halfen, wird er ihnen nie vergessen. Sie diagnostizierten eine Nervenentzündung, operierten sofort und verpassten ihm anschließend eine Reha.

Als er nach zwei Monaten entlassen wurde, ging er an Krücken und hatte keine Chance, weiter auf dem Bau zu arbeiten. Zurück in Polen, machte er eine weitere Reha. „Danach ging es mir etwas besser.“ Also packte er einmal mehr die Koffer, reiste zurück nach Deutschland, bekam wieder Arbeit. „Das ging nicht lange gut, weil mein Bein viel zu instabil war.“ Er konnte nicht lange stehen, schon gar nicht schwer tragen und war damit auf dem Bau ein Risiko. „Dann hatte ich plötzlich wieder nichts, keinen Job, keine Bleibe.“ Wenn er sich einen Schlafplatz gesucht habe, sei ihm oft durch den Kopf gegangen, wie viele Häuser er gebaut hatte. Dann sei die Obdachlosigkeit besonders schmerzhaft gewesen.

Die Wende kam im Sommer 2016, als ihn ein Freund zu Hinz & Kunzt brachte. Bochnia bekam einen Verkäuferpass, nach einigem Hin und Her seinen Wunschplatz vor dem Aldi-Markt im Quickborner Gewerbegebiet Güttloh und im Winter 2016/2017 sogar einen Platz im Hamburger Winternotprogramm. Als das auslief, schlief er wieder im Freien, aber Hinz & Kunzt blieb die Konstante in seinem Leben. Und ist es immer noch. Geändert hat sich allerdings seine Wohnsituation. Ein Freund, so schildert er es, habe nach dem Jahreswechsel 2018 den Kontakt zu den Quickborner Behörden hergestellt. Die Mitarbeiter dort reagierten schnell, besorgten ihm eine Wohnung und versorgten ihn gleich mit dem Nötigsten. „Ich habe eine ganze Tüte bekommen, in der sogar Süßigkeiten waren.“

Seit dem Einzug Mitte Januar ist sein Herz leichter, die Zukunft etwas rosiger. das gibt er unumwunden zu. Dass er nun auch noch beim Job-Center gelistet ist, macht sein Glück vollkommen. Vielleicht, so seine Hoffnung, hat er ja nun auch noch die Chance auf eine feste Stelle im Baugewerbe.