Quickborn : Restaurant-Mitarbeiter mit Corona infiziert: Kreis sucht Gäste der vergangenen Wochen

Das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg will die Kontaktpersonen ermitteln. Wer seit dem 22. Oktober das Restaurant besucht hat, möge sich umgehend melden, so die Bitte des Kreises.

04. November 2020, 18:41 Uhr

Quickborn | Im Restaurant La Bella Vita in Quickborn (Kreis Pinneberg) haben sich zwei Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat Silke Linne, Sprecherin des Kreises Pinneberg, am Mittwochabend (4. November) mitgeteilt. Das Gesundheitsamt sucht nun nach Kontaktpersonen und bittet alle Gäste, „die in den letzten zwei Wochen, also seit dem 22. Oktober, das Restaurant besucht haben, sich schnellstmöglich zu melden“, so Linne.

Gästelisten liegen noch nicht vor

Demnach habe der Kreis die Listen mit den Kontaktdaten der Gäste zwar bereits angefordert, sie lägen aktuell allerdings noch nicht vor. Deshalb komme es bei der Nachverfolgung zu Verzögerungen. Personen, für die ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, könnten nach Angaben Linnes erst verspätet informiert werden. Linne sagt:

Wichtig ist es in diesem Zusammenhang auch, zu erfahren, wer möglicherweise bereits Symptome hat. Silke Linne, Sprecherin des Kreises Pinneberg

Das Restaurant befindet sich in der Kieler Straße 61 in Quickborn in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rewe-Markt.

So nehmen Gäste Kontakt auf

Betroffene Personen sollen sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und ihre Kontakte auf das direkte häusliche Umfeld beschränken. Außerdem werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer (04101) 45 05 50 00 beim Kreis Pinneberg zu melden. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr erreichbar.

Alternativ können die korrekten Kontaktdaten – also Name, Adresse, Telefonnummer und Uhrzeit des Besuchs im La Bella Vita – per E-Mail an buergerservice@kreis-pinneberg.de gesandt werden. „Das Gesundheitsamt wird sich mit allen gemeldeten Kontakten in Verbindung setzen“, so Linne.

