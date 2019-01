Rektorhaus strahlt jetzt im Dunkeln

Heimatverein und Bürgerinitiative Bönningstedt verwirklichen Beleuchtung des historischen Gebäudes an der Kieler Straße

von shz.de

16. Januar 2019, 16:00 Uhr

Premiere in Bönningstedt: Die Fassade des Alte Rektorhauses an der Kieler Straße wird in der Dunkelheit ab sofort angestrahlt. Nicht etwa, weil der Heimatverein Besuch vom Fernsehen bekommen hatte. Hier wurde von ehrenamtlich engagierten Bönningstedtern eine Installation durchgeführt, um ein pfiffiges Projekt für die Dorf-Gemeinde umzusetzen. Ab sofort sorgen eine Zeitschaltuhr und ein Dimmer für die Beleuchtung der historischen Fassade. Wie es dazu kam, schilderten die Vorsitzende des Heimatvereins, Sigrid Duvigneau, und der Initiator Andreas Heidorn von der Initiative Bönningstedt „Bei uns lebt man besser“.

„Immer wenn ich abends am Alten Rektorhaus vorbeifuhr, ärgerte ich mich darüber, dass dieses schöne Haus nicht beleuchtet war. Das brachte mich auf die Idee, die Fassade in der Dunkelheit anzustrahlen“, sagte Heidorn. Es kam zu einem Treffen mit Vorstandsmitgliedern des Heimatvereins, die das historische Gebäude im Jahre 2004 von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekam und ein Museum in den Räumen betreibt. Es wurde der Beschluss gefasst, das Projekt mit Hilfe ehrenamtlicher Kräfte und Spendern umzusetzen. „Auch unser Bürgermeister Rolf Lammert (CDU) wurde mit einbezogen, der von der Idee angetan war. Entscheidend war für ihn der Kostenfaktor, bei geringen Kosten könne das Projekt auf dem kleinen Dienstweg umgesetzt werden“, schilderte Heidorn. Inzwischen war auch der Bönningstedter Elektromeister Florian Ahrens angesprochen worden, der spontan die Zusage machte, die Installationsarbeiten ehrenamtlich auszuführen. Im November wurde eine Beleuchtungsprobe verabredet, um die optimalen Scheinwerfer für das Anstrahlen der Fassade zu bestimmen. Nun ging es um die Verwirklichung.

Der Initiator mobilisierte einige freiwillige Helfer über soziale Medien und gemeinsam mit Mitgliedern des Heimatvereins und dem Elektromeister traf man sich für den Arbeitseinsatz am Alten Rektorhaus. Vor dem Gebäude musste ein Kabel für zwei Leuchten im Boden verlegt werden. Dafür wurden auch die Pflastersteine im Eingang vorübergehend beseitigt. Im Haus installierte der Elektrofachmann ein Kabel vom Stromkasten durch die Küche und die Wand nach draußen. Die Leuchten befestigte er auf der rechten und linken Seite des Eingangs auf einem kleinen Betonsockel. „Und selbstverständlich haben wir die alten Pflastersteine wieder mit unserer historischen Pflasterramme eingesetzt. Damit ist auch das Pflaster unserer Hauptstraße im Jahre 1926 bearbeitet worden“, berichtete die Vereinsvorsitzende mit Stolz. Die Beleuchtungsprobe nach getaner Arbeit begeisterte das Team der Ehrenamtlichen. „Besonders effektvoll ist die Verschönerung der oberen Fenster und des Ziermauerwerks darüber“, stellte Jane Czolbe begeistert fest.