Polizei sucht Zeugen : Reifen zerstochen: Mehrere Fahrzeuge in Norderstedt beschädigt

Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen unteren fünfstelligen Bereich.

von Caroline Hofmann

20. Oktober 2020, 15:51 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt sind in der Nacht zu Sonntag (18. Oktober) insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg standen die Autos im Friedrichsgaber Weg und der Helene-Weber-Straße. Der oder die Täter müssen bis Sonntag, 10 Uhr, zugeschlagen haben, so die Polizei. Dabei stachen sie auf mehrere Autoreifen ein und zerkratzten den Lack an einigen Fahrzeugen. Außerdem wurde ein Fahrzeugemblem entwendet.

In dieser Zeit wurden pro Fahrzeug teilweise bis zu vier Reifen von den am Straßenrand abgestellten Pkw zerstochen. Kai Hädicke-Schories, Polizeisprecher

Insgesamt wurde ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht.

Zeugen werden gesucht

Wer zur Tatzeit in den Straßen etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich bei der Polizei Norderstedt unter der Rufnummer (040) 528 060 melden.

