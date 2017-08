Schlange stehen musste niemand : Regen und Kälte vermiesen die Party-Stimmung im Freibad

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

Ellerau | „Das Wetter ist super. Jetzt gerade regnet es nicht“, sagte Schwimmeister Jens Röding zur Eröffnung der Pool-Party im Ellerauer Freibad. Während die Bälle für den Lauf auf dem Wasser vorbereitet wurden, die ersten der etwa 50 Party-Gäste die aufblasbaren Wassertiere und Ringe erklommen und Musik aus den Boxen dröhnte, scherzte er mit seinem Kollegen über das Wetter.

„Es ist typisch Norddeutscher Sommer. Der Regen kommt von links und hat 18 Grad“, sagte Siegfried Scheiwe. Die beiden Schwimmmeister rieten zum Sprung ins Wasser. „Da ist es jetzt wärmer als draußen“, erläuterte Röding. Mehr als 26 Grad sorgten dafür, dass keiner der Badegäste zittern musste – solange er nicht das wohltemperierte Nass verließ. „Heute dürfen die Kinder fast alles machen. Das gute ist, dass niemand lange in der Schlange stehen muss“, witzelte Röding. Die Wartenden vor den Wasserlaufbällen hatten die Schwimmmeister kurzerhand ins Wasser dirigiert. „Am besten kommt ihr erst kurz bevor ihr dran seid raus. Dann müsst ihr nicht frieren.“

Die siebenjährige Nele gehörte zu den ersten Besuchern, die sich beim Lauf über das Wasser ausprobierten. Für sie und Papa Björn Jäger gehörte der Besuch der Pool-Party im Sommer einfach dazu. „Wir haben Urlaub und wollen Spaß haben. Auch wenn das Wetter nicht so schön ist, nehmen wir die Pool-Party gern mit“, sagte Jahreskarteninhaber Jäger. Die Besuche im Freibad fänden regelmäßig statt. „Wir wohnen auch ganz in der Nähe. Da sind wir schnell hier“, erläuterte die Siebenjährige.

Ganz so entspannt sieht Elke Gerick, Prokuristin der Kommunalbetriebe Ellerau, den verregneten Sommer nicht. „Der Saisonstart war gut und wir haben wieder einige Jahreskarten verkauft“, erläuterte Gerick. Doch fehlte dann die Sonne für die Tagesgäste. Etwa 6500 Menschen kamen in diesem Jahr weniger ins Ellerauer Freibad. „Es füllt sich bei gutem Wetter unter der Woche, aber wir haben ja kaum mal drei, vier schöne Tage am Stück“, sagte Gerick. Bei gutem Wetter würden zudem viele Familien am Wochenende die Fahrt zur Nord- oder Ostsee vorziehen. „Wir haben zwar am Jahresbeginn die Preise erhöht, aber die sind nicht ausschlaggebend für so einen drastischen Rückgang“, ist Gerick überzeugt. Denn im vergleich zu anderen Freibädern sind die Eintrittspreise in Ellerau weiterhin moderat. Erwachsene zahlen für die Tageskarte drei Euro, Kinder bis 18 Jahre 1,10 Euro. Wer erst um 18 Uhr kommt, muss nur 1,30 Euro berappen. Zudem gibt es Zehnerkarten, bei denen der Preis für Erwachsene pro Besuch auf 2,40 Euro und für Kinder auf 80 Cent pro Besuch sinkt. Daran soll sich auch nichts ändern. „Für kommendes Jahr sind keine Preiserhöhungen vorgesehen“, versicherte Gerick.

Dafür wird sich optisch im Freibad etwas ändern. Die Umkleiden sollen einen neuen Anstrich und der Eingangsbereich ein neues Dach bekommen. „Irgendwann müssen die Arbeiten beginnen“, sagte Gerick. Daher sei man beim Saisonende nicht allzu flexibel. Anders als im letzten Jahr hält man sich aber offen, ob das Bad am 9. oder 16. September letztmals öffnet. „Das entscheiden wir spontan“, so Gerick. Zum Abschluss soll es eine Schaumparty geben. „Danach ist die Saison dann auch vorbei. Wir könnten dann gar nicht weitermachen“, so die Prokuristin.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:00 Uhr