Ratsversammlung mit 38 Sitzen

CDU bleibt mit 14 Sitzen stärkste Fraktion und beschert den anderen Parteien Ausgleichsmandate

von Claudia Ellersiek

19. Mai 2018, 16:50 Uhr

Seit Donnerstagabend ist das Ergebnis der Kommunalwahl amtlich. Und damit steht jetzt auch zweifelsfrei fest: Die neue Ratsversammlung wird mit 38 Sitzen größer als jemals zuvor. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt schon mal eine so große Ratsversammlung in Quickborn hatten“, sagte der stellvertretende Wahlleiter und Leiter des Referats Einwohner-angelegenheiten in der Stadtverwaltung, Volker Dentzin. Gesetzlich vorgesehen sind 27 Sitze. Die Zahl richtet sich nach der Zahl der Einwohner. Zum Vergleich: Für die Stadt Norderstedt mit ihren fast 78 000 Einwohnern sind gesetzlich 39 Sitze vorgeschrieben, und genau so viele Sitze wird die neue Stadtvertretung dort auch haben. Da kann Quickborn ab sofort mithalten.

Grund für die ungewöhnliche Größe sind die vier Überhangmandate der CDU. Da die Partei alle Wahlkreise direkt gewonnen hat, stehen ihr 14 Sitze zu, vier mehr als die prozentuale Stimmenverteilung eigentlich hergibt. Davon profitieren die anderen Parteien, denen nach dem Verhältniswahlrecht Ausgleichsmandate zuerkannt werden. Damit kommt die SPD als dann zweitstärkste Fraktion auf neun, die FDP auf acht und die Grünen auf sieben Sitze.

Bis zur konstituierenden Sitzung am Montag 25. Juni, um 19 Uhr muss vor allem die Frage nach einem geeigneten Sitzungsraum geklärt werden. Bislang trafen sich die Ratsmitglieder in der Mensa der Comenius-Schule und saßen sich dort an zwei Tischreihen gegenüber. Damit hatten sie sowohl den Bürgermeister und den Bürgervorsteher an der Stirnseite im Blick als auch die Reihen der Zuhörer. Derweil haben die Parteien damit begonnen, ihre künftigen Fraktionen zu strukturieren. Die CDU hat auf ihrer Internetseite bereits angekündigt, für das Amt des Bürgervorstehers den bisherigen Amtsinhaber Henning Meyn vorzuschlagen. Erster Stadtrat soll der neue und alte Fraktionsvorsitzende Klaus-Hermann Hensel bleiben. Hensels Stellvertreter in der Fraktion ist CDU-Pressesprecher Bernd Weiher.

Auch die FDP hat eine Fraktionsführung gewählt. Landtagsabgeordnete Annabell Krämer bleibt an der Spitze, Thomas Beckmann und Friederike Rübhausen stehen ihr als Stellvertreter zur Seite. In der SPD bleibt Astrid Huemke Chefin der Fraktion. Stellvertreter sind Tom Lenuweit und Wolfgang Tröger. Die Grünen wählen erst nach der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung.