Rathaus Nummer 1 ist baufällig

Immobilie im Berliner Damm in Ellerau steht seit einem halben Jahr leer / Politik debattiert Sanierung ebenso wie Neubau

von Claudia Ellersiek

11. Juni 2019, 16:00 Uhr

Ellerau | Die Krumbekgemeinde Ellerau ist nicht eben reich an historischen Gebäuden. Das Dorf zwischen Quickborn und Norderstedt ist geprägt durch modernere Immobilien aus den vergangenen 60 Jahren. Eine Ausnahme ist das alte, weiße Rathaus im Berliner Damm 31, dessen Zukunft jetzt in den politischen Gremien zur Beratung ansteht. Weil das Haus in einem sehr schlechten Zustand ist, könnte der Abriss drohen. Abhängen wird die Entscheidung von den Sanierungskosten.

Wohl 100 Jahre alt ist das Einfamilienhaus mit dunklem Krüppelwalmdach und verputzter Fassade. Seit der letzte Mieter Anfang des Jahres mit seinem Büro ausgezogen ist, steht es leer. Verlust: rund 4800 Euro. Die weitere Vermietung ist zunächst ausgeschlossen. „Von der Bausubstanz her ist das Haus nicht unbedingt erhaltenswert. Es ist damals eher einfach und billig gebaut worden“, sagte Bürgermeister Ralf Martens (BVE). Dach, Dämmung, Fenster, Fußboden, Elektrik – alles müsse im Zuge einer Sanierung erneuert und modernisiert werden. „Mir ist wichtig, ein politisches Votum zu haben, damit ich weiß, in welche Richtung es weitergehen soll“, so Martens.

Den Fraktionen hat er vor diesem Hintergrund vorgeschlagen, kurzfristig die Kosten für die Sanierung ermitteln zu lassen und im Anschluss sofort die Kalkulation für einen Neubau zu erstellen, wenn eine Modernisierung mehr als 150 000 Euro kosten würde. Die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses folgten diesem Antrag während ihrer jüngsten Sitzung. Der Koordinierungs- und Finanzausschuss dagegen bevorzugt einen anderen Weg. Dessen Mitglieder setzen sich dafür ein, dass zwar die Kosten für eine Sanierung, danach aber nicht automatisch die für einen Neubau ermittelt werden. Nun wird sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen. Das weiße Rathaus ist das älteste von insgesamt drei Gebäuden, in denen die Ellerauer Verwaltung im Laufe ihrer jüngeren Geschichte untergekommen ist.

Zweite Station war das erst wenige Jahrzehnte alte gelbe Rathaus, das direkt an seinen weißen Vorgänger grenzt. Inzwischen sind die Räumlichkeiten an eine Firma vermietet. „Wir könnten das weiße Gebäude einreißen und das gelbe anschließend spiegeln“, erläuterte Martens eine der Zukunftsideen.

Wenn die Entscheidung für eine Sanierung fällt, gibt es möglicherweise schon einen Mieter. Nach Angaben von Martens hat das im Nachbarhaus residierende Unternehmen Interesse bekundet. Voraussetzung ist demnach allerdings eine umfassende Modernisierung. Dass Martens auf die nächsten Schritte drängt, hängt mit den Finanzen zusammen. Aktuell entgehen der Gemeinde monatlich rund 800 Euro an Mieteinnahmen, die im laufenden Haushalt allerdings bereits verplant sind.

Martens Rechnung: Wenn die Sanierung den vorgegebenen Kostenrahmen nicht übersteigen würde, könnte sich die Maßnahme in rund 13 Jahren amortisiert haben, wenn ein Mietzins von 1000 Euro zugrunde gelegt wird.