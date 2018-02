Mit Bildergalerie : Rappelvolle 70er-80er-Jahre-Party

Der Hasloher SPD-Ortsverband empfing 250 verkleidete Besucher zu der fünften Auflage der Hippie-Feier.

von Natascha Thölen

20. Februar 2018, 16:30 Uhr

Hasloh | Gerade ist der Fasching vorbei, da steht in Hasloh die 70er-80er-Party auf dem Programm. Der Hasloher Ortsverband der SPD lud bereits zum fünften Mal zu der angesagten Motto-Veranstaltung in den mit bunten Blumen und Riesenjoints geschmückten Festsaal vom Landhaus Schadendorf ein.

Da sich die Megaparty schon längst über die Grenzen der Gemeinde hinaus herumgesprochen hat, kamen in diesem Jahr viele Besucher auch aus Quickborn, Norderstedt, Bönningstedt, Tangstedt und sogar Hamburg. Mit insgesamt 250 Wochenend-Hippies war der Saal ausverkauft. Die Frauen hatten sich in ihre Miniröcke sowie langen, weißen Stiefel geschmissen, überlange Wimpern angeklebt und sich auffällige, bunte Geschmeide umgehängt. Die Männer kamen in Schlaghosen, schrillen Hemden und zum Teil mit herausragendem Brusthaartoupet.

Den letzten Schliff hatten sich beide Geschlechter mit Mega-Perücken, übergroßen Sonnenbrillen, Plateauschuhen sowie angesteckten Blumen in allen Farben des Regenbogens gegeben. „In diesem Jahr sind viele neue Gesichter dabei“, sagte Gemeindevertreter Hans-Joachim Weidtmann (SPD). Seine Frau Dorit aus dem Vorstand des Ortsvereins fügte erfreut hinzu: „Die Menschen strömten schon um kurz vor halb acht in den Saal.“ Der stellvertretende Vorsitzende Gunnar Schacht (SPD) war begeistert vom stetig wachsenden Interesse an der Veranstaltung. „Es ist mega voll und mega cool“, sagte er. Besonders gefiel ihm, dass immer mehr Besucher verkleidet kommen. Das verleihe der Party noch mehr Authentizität, und die Gäste gingen noch mehr aus sich heraus.

Besucherin Sigrid Lemke aus Bönningstedt sagte: „Ich liebe es, mich zu verkleiden. Man kann so anders sein.“ Das ging sicherlich vielen Gleichgesinnten genauso. Die Hippies, Daddy-Cools und Dancing Queens des Abends rockten die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden. Die passende Musik der wilden Seventies mit Abba, Boney M, Smokie sowie der deutschrockigen Eighties, darunter Joachim Witt, Extrabreit und Nena, legte der in Hasloh gut bekannte und beliebte Discjockey Gary Grosser auf.