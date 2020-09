Fahrerflucht in Quickborn : Radfahrerin stürzt, Autofahrer kümmert sich nicht

Die Quickborner Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Unfallverursacher.

von Claudia Ellersiek

28. September 2020, 16:17 Uhr

Quickborn | Die Quickborner Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Autos, der als Verursacher eines Unfalls in der Querstraße gilt. Dabei wurde eine Radfahrerin leicht verletzt, wie Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitteilte.

Demnach war der Autofahrer am Montagvormittag (28. September) vom Harksheider Weg in die Querstraße eingebogen und war Richtung Feldbehnstraße unterwegs. Beim Vorbeifahren an den parkenden Autos übersah er möglicherweise die 22 Jahre alte Radfahrerin.

Obwohl es nicht zu einer Berührung kam, stürzte sie und verletzte sich leicht. Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer den Unfall zwar bemerkt, seine Fahrt aber trotzdem fortgesetzt habe, so Firsching. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf Fahrer und Auto geben können. Bekannt ist lediglich, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei Quickborn unter der Telefonnummer (04106) 6 30 00 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?