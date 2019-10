QuSwing Ensemble gibt Einblicke in musikalische Arbeit

von Claudia Ellersiek

Quickborn | Der Swing hat sich so entwickelt wie die meisten Stilrichtungen des Jazz: Er bildete sich aus vorangegangenen Musikrichtungen und hat seine Wurzeln in den 1920er und 1930er Jahren. Was ihn allerdings unterscheidet, sind die Eingängigkeit und die Tanzbarkeit der Melodien. Der Jazz ging mit der Entstehung des Swing erstmals Kompromisse zwischen Kunst und Entertainment ein, erwies sich als massentauglicher. Das war durchaus gewollt und trug erheblich dazu bei, dass der Swing ein kommerzieller Erfolg wurde und den Jazz insgesamt populärer machte.

Die Mitglieder des Quickborner QuSwing Ensembles sind der Beweis, dass die Stilrichtung immer noch modern und gut zu hören ist. Die Besetzung und die Songs sind zeitgemäß, die Arrangements sind es allemal. Nun erlauben die Musiker einen Einblick in ihre wöchentliche Probenarbeit und laden für Donnerstag, 7. November, zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 19.45 Uhr stellen die Musiker sich und ihre Instrumente vor, beantworten im Musikraum des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, Ziegenweg 5, Fragen zu ihrer Arbeit und zum Repertoire. Im Gegenzug hoffen sie, mit Instrumentalisten ins Gespräch zu kommen, die eine Band suchen und sich vorstellen könnten, Teil des QuSwing Ensembles zu werden. „Weitere aktive Musiker sind bei uns immer willkommen“, sagte Vereinsvorsitzender Werner Urbanik. Zur Zeit gibt die Bigband dem Programm, das sie am Sonnabend, 23. November, im Rahmen des Jahreskonzerts einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert, den Feinschliff. Los geht es dann im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Teilnahme am Tag der offenen Tür ist ebenso kostenlos wie der Besuch des Konzerts.