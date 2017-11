Nach 22 Jahren : Quickborns Pfarrer Wolfgang Guttmann verabschiedet sich in den Ruhestand

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

Natascha Thölen

07.Nov.2017

Quickborn | „Ich hab’s genossen! Wenn man mich fragen würde, ob ich die vergangenen 22 Jahre als Pfarrer in dieser Gemeinde nochmal erleben wollt, würde ich ,Ja’ sagen.“ Quickborns Pfarrer Wolfgang Guttmann hat sich am Sonntag mit einer bewegenden Predigt während des Festhochamtes von seiner Gemeinde und in den Ruhestand verabschiedet.

Viele Kirchenmitglieder und Weggefährten waren in die katholische St. Marien Kirche gekommen, um dem beliebten und engagierten Gottesmann ihre Verbundenheit zu zeigen. Unter den Gästen waren unter anderem der Domkapitular Berthold Bonekamp, Stefan Heße als Gesandter des Erzbischofs für Hamburg und Schleswig-Holstein, Diakon Peter Meinke sowie weitere Pfarrer, Pastoren, Kirchengemeindemitglieder und Vertreter der Stadt Quickborn. „Dass alle Ministranten mit dabei sind, ist stark.“, freute sich der scheidende Pfarrer insbesondere über die vielen anwesenden Jugendlichen in seiner ganz typischen, authentischen Art, seine Begeisterung zum Ausdruck zu bringen.

In eben dieser Weise erinnerte Guttmann an einige der Höhepunkte seiner Zeit in St. Marien. „Wie viel Ökumene haben wir zusammen gefeiert. Das waren Gipfelerlebnisse unseres gemeinsamen Glaubens.“ Guttmann erinnerte und dankte nochmals allen, die vor 17 Jahren über die Grenzen von Konfession sowie der Stadt Quickborn hinaus am Bau des Gotteshauses am Kurzen Kamp beteiligt gewesen waren. Als ein „Aushängeschild“ seiner Gemeinde bezeichnete der Pfarrer außerdem das alljährliche Ausländerfest im September. „Das ist ein Mega-Spektakel mit einem Hauch von Weltkirche“, sagte der Seelsorger geradezu schwärmend. Einwohner und Besucher kommen aus der ganzen Welt. Das mache Gemeindeleben aus.

Guttmann dankte in diesem Zusammenhang auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die sich in den unterschiedlichen Organisationen der Flüchtlinge in der Eulenstadt annehmen. Ein ganz persönliches Highlight war für den scheidenden Pfarrer nach eigenen Worten das Melken einer Kuh. „Vorher habe ich einen Crashkurs bekommen, damit ich mich so annähere, dass sich die Kuh nicht erschreckt“, sagte er und erntete von seiner Gemeinde für diese Anekdote einen Lacher.

Bei aller Fröhlichkeit und feierlichen Stimmung gab es auch etwas Wehmut. Trennung tue immer weh, sagte der Pfarrer. Im nächsten Atemzug ermutigte er jedoch mit den Worten, dass jede Veränderung gleichzeitig ein Aufbruch und damit etwas Positives sei. Sichtlich gerührt war er, als die Marienspatzen unter der Leitung von Bettina Holtmannspötter das Lied „Schau auf die Welt“ des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter anstimmten und sowohl der Canteluja-Chor als auch der Kirchenchor mit Svetlana Prudowski mit einstiegen. Im Anschluss an das Festhochamt waren alle Gäste zum Empfang ins Gemeindehaus geladen und konnten sich dort in aller Ruhe persönlich von Pfarrer Guttmann verabschieden.