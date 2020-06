Nach Corona-Zwangspause : Quickborns DLRG trainiert wieder - mit Abstand

Die Rettungsschwimmer dürfen wieder ins Wasser und verschieben die Trainingsprioritäten.

von Claudia Ellersiek

23. Juni 2020, 15:41 Uhr

Quickborn | Alles ist anders in diesen Zeiten. Bis vor kurzem war nicht klar, ob und wann Schwimmbäder in diesem Sommer überhaupt öffnen dürfen. Und nun gehen sogar Rettungsschwimmkurse, auch wenn die Rahmenbedingungen ungewohnt sind. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Quickborn durfte eine Woche nach dem coronabedingt verspäteten Saisonbeginn mit eigenen Trainingszeiten außerhalb des regulären Badebetriebes starten.

Kursprogramm auf die Schnelle zusammengestellt

In Windeseile strickten die Vereinsvorsitzenden Kai Jacobsen und seine Stellvertreter Marvin de Vries sowie Jan Christian Paar ein passendes Ersatzprogramm, das bereits in der vergangenen Woche angelaufen ist. Der Schwerpunkt der Ausbildungsarbeit liege in diesem Jahr auf dem Rettungsschwimmen, so Jacobsen. Dazu gehört auch das Retten eines Dummies (Foto).

Natascha Thölen

Der Grund ist ein einfacher: Weil zahlreiche Schwimmkurse wegen mutmaßlich nicht einzuhaltender Abstandsregeln entfallen und die Buchungen in die nächste Saison übertragen werden, rechnet Jacobsen mit einer deutlichen größeren Nachfrage nach Kursusplätzen und einem entsprechend höheren Bedarf an Ausbildern im Sommer 2021.

Rettungsschwimmen für alle

Unter dem Motto „Jetzt Schwimmtrainer für 2021 werden“ gibt es deshalb ab sofort drei Rettungsschwimm-Angebote. Der Kurs „Rettungsschwimmen Jugend“ für Jugendliche ab 12 Jahren findet jeweils dienstags und donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr statt, „Rettungsschwimmen Erwachsene“ im Anschluss daran von 18.30 bis 19.30 Uhr. Voraussetzungen für die Teilnahme gibt es weder für Jugendliche noch für Erwachsene. Die Grundschwimmtechniken Brust, Kraulen und Rücken sollten jedoch beherrscht werden.

Noch Plätze frei

Für den jüngeren Nachwuchs ab 10 Jahren gibt es als Einstieg jeden Mittwoch von 17.30 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit, bei den „Juniorrettern“ erste Erfahrung im Retten zu machen. Sie müssen zum Nachweis ihrer sicheren Schwimmbefähigung das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold haben. In allen drei Kursen sind noch Plätze frei.

Interessenten sollten sich jedoch kurzfristig entscheiden, da die Saison ohnehin mit zwei Monaten Verzögerung startete, rät Jacobsen. Kurze Auszeiten in den Ferien seien kein Problem. Besonders interessant: Aufgrund der besonderen Situation schenkt die DLRG ihren Mitgliedern in diesem Jahr die Kursgebühren. Nichtmitglieder zahlen 45 Euro für die Rettungsschwimmkurse.

Nah am Kind derzeit unmöglich

Es sind die Schwimmkurse „Wassergewöhnung – Anfängerschwimmen (Seepferdchen)“ sowie „Jugendschwimmen Bronze (Freischwimmer)“ die in diesem Jahr entfallen. „Wir müssen in diesen Kursen noch sehr viel korrigieren. Das ist eine Arbeit nah am Kind mit viel Anfassen, was im Moment einfach nicht möglich ist“, erläutert Jacobsen im Gespräch mit shz.de.

Im nächsten Jahr sollen die ausgefallenen Kurse möglichst nachgeholt werden. Dafür werden dringend Ausbilder gebraucht. Die Rettungsschwimm-Kurse richten sich jedoch genauso an Menschen, die ihre Kondition sowie ihre Schwimmfähigkeit verbessern möchten, etwas für sich und ihren Körper tun oder einfach Spaß in einer tollen Gemeinschaft haben wollen.

Für ein freies Training stehen allen DLRG-Mitgliedern während der Trainingszeiten außerdem eine Bahn und ein Ausbilder zur Verfügung. Drei fortgeschrittene bereits ausgebuchte Schwimmkurse für die Absolventen von Bronze, Silber oder Gold aus dem Vorjahr runden das Angebot 2020 ab. Für sie stehen in diesem Jahr Kondition und Technik im Vordergrund.

Bei allen Kursen gelten die besonderen Hygieneregeln. Abstand halten, geduscht ins Freibad kommen, keine Zuschauer am Beckenrand. Alle Hilfsmittel wie Schwimmbretter und Pool-Nudeln werden personalisiert und gegen Pfand für die komplette Trainingssaison herausgegeben. Tauchringe werden immer direkt nach Gebrauch desinfiziert und Partnerübungen soweit wie möglich mit den auffällig orangefarbenen DLRG-Dummies gemacht.

Trotz allem: „Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder starten konnten, und wir sind dankbar, wie pragmatisch die Stadt gehandelt hat“, fasst Jacobsen die Situation zusammen. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.quickborn.dlrg.de. Kurs-Anmeldungen sollten jetzt an ausbildung@quickborn.dlrg.de gerichtet werden, da der Zeitpunkt für die Online-Anmeldung bereits überschritten wurde.