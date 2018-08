Quickborns Brücken-Posse

Fuß- und Radweg auf der neu eröffneten Querung im Harksheider Weg ist deutlich zu schmal

von Claudia Ellersiek

23. August 2018, 16:19 Uhr

Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so ärgerlich wäre: Der kombinierte Fuß- und Radweg auf der gerade erst wieder freigegebenen Autobahnbrücke im Harksheider Weg ist so schmal, dass er zum Sicherheitsrisiko werden könnte. Wenn sich auf der A7-Brücke zwei Lastwagen begegnen, wird es eng für Radfahrer und Fußgänger. Treffen auf dem Weg etwa ein Kinderwagen und ein Rollstuhlfahrer zusammen, muss einer von beiden rückwärts runter von der Brücke – ausweichen kann man ebenso wenig wie wenden. Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) hat gestern nach Bekanntwerden der Kritik das für den Bau verantwortliche Unternehmen Via Solutions Nord aufgefordert, den Verkehr bis auf Weiteres einspurig über die Brücke zu leiten. Eine Lösung könnte der Abbau der Leitplanke sein, die die Fahrbahn und den Fußweg trennt.

Fassungslos und empört – so hat CDU-Sprecher Bernd Weiher auf Beschwerden von zahlreichen Quickbornern reagiert, die den Stein damit ins Rollen brachten. „Für uns ist das eine inakzeptable Situation, die korrigiert werden muss“, sagte er gestern nach einer Brückenbege-hung mit CDU-Fraktionschef Klaus-Hermann Hensel.

Auch Köppl sieht deutliche Versäumnisse bei der Sanierung und will den Bauträger in die Verantwortung nehmen. „Hier geht es um viel Geld“, sagte er. Knapp 90 Zentimeter breit ist die Spur, mindestens 1,35 Meter müsste sie haben, so wurde es in den Planungsunterlagen festgelegt. „Wir haben hier Bus- und Schwerlastverkehr, dazu ist die Brücke ein viel genutzter Schulweg“, so Köppl. Weil die Stadt nicht bereit ist, das Sicherheitsrisiko einzugehen, hat er das Unternehmen Via Solutions Nord gestern aufgefordert, sich zu äußern und die Verkehrssituation umgehend mit einer Baustellenampel zu entschärfen.

Dessen Sprecher reagierte gestern zunächst zurückhaltend. Aufgrund der Kürze der Zeit sei es noch nicht möglich, zu dem Vorgang umfassend Stellung zu beziehen, teilte Unternehmenssprecher Florian Zettel am frühen Abend mit. Der Vorgang werde geprüft. „Wir sind mit der Stadt Quickborn in Abstimmung“, sagte er.