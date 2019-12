Quickbornerin spielt bei Facebook-Konzert die Ukulele

von Claudia Ellersiek

Quickborn | Das muss man ihr erstmal nachmachen: Die Quickbornerin Tatiana Filenius steht am Montag, 9. Dezember, zusammen mit Stars wie Wincent Weiss oder Dieter Bohlen auf der Bühne in der ehrwürdigen Hamburger Laeiszhalle. Ihre Mission: Sie interpretieren gemeinsam Weihnachtsklassiker neu und wollen damit ihr Publikum verzaubern. Filenius wird nicht etwa singen, sie spielt ihr Lieblingsinstrument Ukulele.

Und auch der Veranstalter ist ungewöhnlich. Facebook hat zu dem Konzert aufgerufen und lässt ähnliche Veranstaltungen weltweit von professionellen Agenturen organisieren. Hintergrund ist die Werbekampagne „Mehr gemeinsam“, mit der das Netzwerk sein Image aufpolieren möchte. Begleitet werden die Konzerte unter anderem von TV-Spots und Anzeigen. Ziel ist es nach Angaben des Unternehmens, deutlich zu machen, wie positiv es sein kann, wenn unterschiedliche Menschen in einer Gruppe zusammenfinden, sich austauschen und ihre Interessen teilen.

Filenius würde diese Aussage wohl sofort unterschreiben. Ihre Erfahrungen als Mitglied in der Gruppe Ukulele-Hamburg-Schleswig-Holstein jedenfalls sind ausschließlich positiv. „Der Austausch ist sehr herzlich“, sagt sie. Netzwerken, Veranstaltungen einstellen, An- und Verkauf von Ukulelen organisieren, Videos von Spielern in Aktion zeigen – dafür werde die Plattform genutzt. „Das Schöne an den Ukulelisten ist, dass sie alle eine sehr entspannte Grundhaltung haben“, so Filenius. Die teilt sie, auch wenn sie derzeit viele Bälle in der Luft hat. Die dreifache Mutter arbeitet bei der Comdirect Bank, studiert zeitgleich Psychologie und macht Musik.

Die habe sie schon immer begleitet, sagt sie. „Ich habe früh Klavier spielen gelernt und bin außerdem seit 16 Jahren Mitglied im Quickborner Gospelchor Lean on Gospel“, so die 45-Jährige. Nun habe sie nach einem handlichen Instrument gesucht, „mit dem man ganz einfach sich und eine Gruppe mobil begleiten kann“. Und da kommt die Ukulele ins Spiel. Angefangen hat es vor einem Jahr mit einer Sopran-Ukulele.

Dass sie damit nun an einem Konzert teilnehmen darf, bezeichnet sie als große Ehre. „Es gab auf Facebook einen Aufruf, und da habe ich mich mit einem Video beworben.“ Vor zwei Wochen kam die Zusage, und an diesem Wochen laufen die Proben, damit am Montag alles sitzt. Wie es klingt, wenn die 35 Teilnehmer zusammen Musik machen, kann man auf der offiziellen Facebookseite sehen und hören, wenn man in der Suchleiste „Facebook App“ eingibt. Dort wird das Konzert am Montag, 9. Dezember, ab 20 Uhr im Livestream übertragen.